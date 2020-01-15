İngiltere`de enflasyon, geçen ay hız keserek yıllık bazda yüzde 1,3 arttı.
İngiltere`de enflasyon geçen ay hız kesti
15.01.2020 16:39
Son güncelleme : 15.01.2020 16:40
AA
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 1,3 artış kaydetti. Beklenti, TÜFE'nin yüzde 1,5 artış göstermesi yönündeydi.
TÜFE, Kasım 2019'da ise yıllık bazda yüzde 1,5 artmıştı.
Son verilerle birlikte İngiltere'de enflasyon, Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.
Geçen ay enflasyonda artış hızının azalmasına gerekçe olarak, giyim ve otel konaklama fiyatlarındaki düşüş gösterildi.
Analistler, mevcut enflasyon verisinin İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yüzde 2 seviyesindeki enflasyon hedefinin altında seyretmesi nedeniyle BoE'nin, gelecek dönemde politika faizinde indirime gidebileceğini belirtti.
16:24121.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -35,08
|Açılış
|: 121.233
|
|Önceki Kapanış
|: 121.423
|
121.804
En Düşük
120.442
16:245,8856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0045
|Açılış
|: 5,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8850
|
5,9002
En Düşük
5,8763
16:246,5610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,5540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5330
|
6,5659
En Düşük
6,5414
16:24292,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,40
|Açılış
|: 292,96
|
|Önceki Kapanış
|: 292,56
|
294,74
En Düşük
292,28
BIST En Aktif Hisseler
|MARTI
|1,17
|102.184.625
|% 15,84
|
|DAGHL
|4,16
|10.622.392
|% 14,92
|
|BURVA
|17,25
|1.049.692
|% 11,29
|
|QNBFB
|49,08
|48.974.746
|% 10,29
|
|ALYAG
|0,55
|1.100.280
|% 10,00
|
|SNGYO
|1,29
|3.271.184
|% -12,84
|
|NIBAS
|4,05
|221.445
|% -10,00
|
|MZHLD
|17,55
|252.535
|% -10,00
|
|EPLAS
|18,98
|206.919
|% -9,96
|
|SALIX
|8,00
|18.308
|% -7,51
|
|THYAO
|14,86
|1.553.278.277
|% 0,41
|
|GUSGR
|2,35
|844.828.648
|% 6,33
|
|KRDMD
|3,10
|741.898.831
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,64
|608.159.583
|% 4,46
|
|PETKM
|4,08
|597.224.597
|% -1,21
|
|EKGYO
|1,64
|608.159.583
|% 4,46
|
|GUSGR
|2,35
|844.828.648
|% 6,33
|
|KRDMD
|3,10
|741.898.831
|% -0,32
|
|ALBRK
|1,74
|254.542.084
|% 1,75
|
|PETKM
|4,08
|597.224.597
|% -1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6349
|7,6732
|% 0,00
|
|Frank
|6,0778
|6,1144
|% 0,36
|
|Riyal
|1,5649
|1,5727
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|0,92
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,03
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.935
|1.983
|9,80
|
|Yarım
|935
|959
|4,75
|
|Çeyrek
|469
|480
|2,37
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|64,38
|64,38
|-0,11
|