İngiltere`de hizmet sektörü, geçen ay durağan seyretti.
İngiltere`de hizmet sektörü durağan seyretti
05.11.2019 14:24
Son güncelleme : 05.11.2019 14:24
AA
IHS Markit/CIPS verilerine göre, İngiltere'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekimde 50 seviyesinde kaydedildi. Hizmet sektörü PMI, eylülde 49,5 seviyesinde bulunuyordu.
PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyümeye işaret ederken, bu seviyenin altı sektörel daralma olarak yorumlanıyor.
İngiltere'de hizmet sektörü, ekonominin yaklaşık yüzde 80'ini temsil ediyor.
IHS Markit'ten yapılan açıklamada, İngiltere'nin AB'den çıkış sürecine ilişkin belirsizliklerin hizmet sektöründe yeni siparişleri baskıladığı belirtildi.
14:08100.277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 188,95
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.690
En Düşük
99.848
14:085,7484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0093
|Açılış
|: 5,7390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7527
En Düşük
5,7179
14:086,3930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
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6,4008
En Düşük
6,3662
14:08278,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,29
|Açılış
|: 278,07
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
276,37
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|5,89
|29.922.883
|% 16,87
|
|BJKAS
|2,09
|140.349.500
|% 16,76
|
|QNBFL
|35,48
|5.819.801
|% 12,85
|
|DITAS
|9,05
|6.983.840
|% 10,64
|
|BOYP
|16,03
|1.819.781
|% 10,63
|
|TKURU
|8,63
|224.389
|% -9,92
|
|DOKTA
|33,00
|201.305
|% -9,59
|
|EGCYO
|0,13
|4.349
|% -7,14
|
|BMELK
|1,58
|138.288
|% -7,06
|
|DENIZ
|21,50
|3.418.714
|% -6,52
|
|THYAO
|11,86
|495.076.964
|% 0,25
|
|KRDMD
|2,23
|248.947.664
|% -0,89
|
|EREGL
|6,81
|189.836.946
|% 1,79
|
|GARAN
|9,47
|169.374.556
|% 0,00
|
|PETKM
|3,53
|160.200.840
|% 0,57
|
|KRDMD
|2,23
|248.947.664
|% -0,89
|
|GSRAY
|1,74
|130.156.496
|% 9,43
|
|BJKAS
|2,09
|140.349.500
|% 16,76
|
|PETKM
|3,53
|160.200.840
|% 0,57
|
|THYAO
|11,86
|495.076.964
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3989
|7,4360
|% 0,40
|
|Frank
|5,7806
|5,8154
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5287
|1,5364
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.505
|-4,25
|
|Altın Gr.
|278
|278
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|1.837
|1.865
|2,00
|
|Tam
|1.832
|1.877
|3,75
|
|Yarım
|885
|908
|1,82
|
|Çeyrek
|444
|454
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,08
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,01
|
|B. Petrol
|62,81
|62,81
|0,67
|