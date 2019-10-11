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İngiltere’de yaşayan 3,6 milyon AB vatandaşı endişeli

11.10.2019 13:26

Son güncelleme : 11.10.2019 13:26
İngiltere’de yaşayan ve çalışan yaklaşık 3,6 milyon Avrupa Birliği vatandaşı, ülkenin AB’den ayrılmasının (Brexit) ardından mevcut haklarını kaybetmekten endişe ediyor.



AA

İngiltere’nin AB’den ayrılmasına sadece günler kala halen AB ile  herhangi bir anlaşmaya varılamamış olması, bu ülkede yaşayan, çalışan, yatırım  yapan yaklaşık 3,6 milyon AB vatandaşının gelecekleri adına endişelenmelerine  neden oluyor.

Buna ilaveten AB ülkelerinde yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İngiliz  vatandaşının haklarının ne olacağı da bilinmiyor. Eğitimleri, sağlık güvenceleri,  çalışma hayatları, emeklilikleri Brexit sürecine bağlı olan milyonlarca insan  Londra ve Brüksel arasındaki müzakerelerde pazarlık kozu olarak kullanılmaktan  rahatsız olduğunu belirtiyor.

Halihazırda İngiltere’de çalışmak ve yaşamak isteyen bir AB vatandaşı  serbest dolaşım imkanı sayesinde sadece uçak ya da tren biletini alarak  İngiltere’ye taşınabiliyor, ülkenin sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlerinden  faydalanabiliyor. Bu durum AB’de yaşayan İngiliz vatandaşları için de geçerli.  Fakat İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ardından bu imkanların sonlanması,  İngiltere’nin tıpkı Avustralya gibi göçmenlikte puanlama sistemine geçmesi  bekleniyor. Böylece aranan mesleklerde gerekli yeterliliğe ve deneyime sahip  olan, dil bilen meslek sahipleri puanlanarak göçmen olarak kabul edilecek.

"AİLELER BİRBİRİNDEN AYRI KALABİLİR"

İngiltere’de yaşayan ve çalışan AB vatandaşlarının haklarını savunmak için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu “The 3 Million” kurucularından Maike  Bohn, konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ülkede yaşayan AB vatandaşı sayısının şaibeli olduğunu belirten Bohn,  “Bu sayı, Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) göç verilerine dayanıyor. Büyük orada  hatalı. Örneğin, bu sayının içerisinde kırsal alanda yaşayanlar, 16 yaşında  altındaki çocuklar yok.  Kimilerine göre AB vatandaşlarının toplam sayısı tahmin  edilenin iki katı seviyesinde.” değerlendirmesinde bulundu.

Bohn, “Şu anda İngiltere’de yaşayan AB vatandaşlarının sayısı 3,6  milyon olarak tahmin ediliyor. Fakat örneğin, buna ilaveten AB vatandaşlarının  ailelerinde yaklaşık 1,4 milyon AB dışı vatandaş var. O zaman Brexit’ten  etkileneceklerin sayısı 5 milyona çıkıyor.” dedi.

Ülkede yaşayan AB vatandaşlarının İçişleri Bakanlığı’na başvurması  gerektiğini belirten Bohn, “Başvuruda bulunmayan aileler birbirinden ayrı  kalabilir. Birçok insan henüz kayıtlı değil. Bize ‘son tarihe kadar  başvurmadıysanız bu sizin sorununuz’ deniyor. Bu çok yeni bir sistem ve daha önce  hiç uygulanmadı. Birçok insan hala devletin kendisine yazı göndermesini bekliyor.  İngiliz hükümetinin yapabileceği çok şey var. Ama yapmıyorlar. Son tarihe  yaklaşılmasına rağmen bu işe yeterli yatırımı yapmıyorlar.” diye konuştu.

Bonn, AB’de yaklaşık 1,5 milyon İngiliz vatandaşının yaşadığını  belirterek, onların da mevcut belirsizlik ortamı karşısında endişeli olduğunu  belirterek, “Son derece keyifsizler. Kendi hükümetleri onları önemsemiyor. Tek  başlarına bırakılmış durumdalar.” ifadelerini kullandı.

AB VATANDAŞLARI İÇİN SERBEST DOLAŞIM SONLANABİLİR

Brexit sürecinde, ülkede yaşayan AB vatandaşlarının başvurması için  yeni bir sistem oluşturuldu. Ülkede yaşayan AB vatandaşlarının yerleşim için 31  Aralık 2020 tarihine kadar pasaport ve kimlik bilgileri ile İçişleri Bakanlığı’na  başvurması gerekiyor. Bir AB vatandaşının başvurabilmesi için ülkede 2020 sonu  itibarıyla beş yıldır yaşıyor olması gerekiyor. 31 Aralık 2020'ye kadar ülkeye  giriş yapan ancak beş yıllık süreyi henüz tamamlamamış olanlara ise süre  tamamlanana kadar geçici oturum hakkı veriliyor. AB vatandaşlarına oturum izni  verilmesi için 3 şart aranıyor; halihazırda İngiltere'de yaşıyor olmaları, hüküm  giymemiş olmaları ve kimliklerini kanıtlamaları.

İngiliz hükümeti geçtiğimiz yılın ekim ayında, Brexit sonrası ülkedeki  AB vatandaşlarının da diğer bütün yabancı çalışanlarla aynı kurallara tabi olması  prensibini oy birliğiyle kabul etmişti.

İngiliz hükümeti ağustos ayında ise Brexit için belirlenen tarih olan  31 Ekim'de, olası bir anlaşmasız ayrılma durumunda, AB vatandaşlarının  İngiltere'de yaşamasına ve çalışmasına olanak veren kuralların geçerliliğini  yitireceğini açıklamıştı.

BAŞVURMAYAN AB VATANDAŞLARI SINIR DIŞI EDİLEBİLİR

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, 9 Ekim tarihinde ülkede yaşayan AB vatandaşları için oluşturulan oturum statüsüne şu anda kadar yaklaşık 2 milyon  kişinin başvurduğunu, yaklaşık 1,5 milyon oturum ve çalışma izni verildiğini  bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde ise İngiltere’de yaşayan AB  vatandaşlarının bir an önce başvurularını yapmaları için tanıtım kampanyalarına  önümüzdeki süreçte toplam 4 milyon sterlin harcanacağı belirtildi.

İngiltere Güvenlik Bakanı Brandon Lewis de Alman Die Welt gazetesine  verdiği röportajda, 2020 yılının sonuna kadar oturum izni için başvurmayan AB  vatandaşlarının ülkeden sınır dışı edilebileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan The Guardian gazetesinde yer alan İngiltere İçişleri  Bakanlığı açıklamasında, “2 milyon başvuru elimize ulaştı. Reddetmek için değil,  oturum vermek için gerekçe arıyoruz. AB vatandaşlarının başvurmak için 2020  yılının aralık ayına kadar zamanı var. Eğer bu sürede başvurunun yapılamamasına  ilişkin makul nedenler var ise başvuru yapma fırsatı tanınacak.” ifadelerine yer  verildi.




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