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İnşaat sektörüne tamamlama finansman desteği

01.10.2019 11:29

Son güncelleme : 01.10.2019 11:32
İnşaat sektöründeki durgunluğun önüne geçmek amacıyla tamamlanmaya yakın inşaat projelerine finansman desteği sağlanarak, durgunluk kaynaklı istihdam kayıplarının önüne geçilmesi planlanıyor.



AA

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat  Albayrak tarafından açıklanan 2020-2022 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile büyüme ve istihdamı artıracak önlemler hayata geçirilecek.

Kredi Garanti Fonu, bankaların talep ettiği tür veya nitelikte teminatı olmadığı için finansmana erişimde zorlanan firmalara, sektör odaklı ve bankalarla adil risk paylaşımı esasını gözeterek kefalet sağlayacak.

Odak sektörlerde hedeflenen teknoloji tabanlı ürünlerin  ticarileştirilmesine zemin hazırlayacak sanayi yenilik ağları desteklenecek. Büyük veri kaynaklarından ekonomik fayda sağlanmasına yönelik uygulamaların  hayata geçirilmesi amacıyla Büyük Veri ve Yapay Zeka Enstitüsü kurulacak.

Tarımda verimliliği artırmak amacıyla teknoloji kullanımı  yaygınlaştırılacak. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde enerji girdi maliyetleri azaltılacak.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan oluşturulan Kalkınma Fonu ile  yüksek katma değerli ve teknolojik ürünlerin üretimi desteklenecek. Proje bazlı  yatırım teşvik sistemi başta olmak üzere Ar-Ge, yenilikçilik ve teknolojik  dönüşüm ile yüksek katma değerli ürünlerin üretimini desteklemeye yönelik  uygulamalara, kimya, ilaç-tıbbi cihaz, makine, elektrikli teçhizat, otomotiv,  elektronik ve raylı sistem araçları olarak belirlenen imalat sanayi sektörleri  önceliklendirilecek.

SANAYİLEŞME İCRA KURULU OLUŞTURULACAK

Kalkınma ajansları vasıtasıyla bölgesel ölçekte sektörel analizler  yapılarak üretim, istihdam, teknolojik yetkinlikler ve ihtiyaçlar belirlenecek.  Bu veriler ışığında bölgesel kalkınma destek programları geliştirilecek,  kümelenmeler desteklenecek. Yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin  geliştirilmesinde üst düzey karar almak üzere Cumhurbaşkanı başkanlığında ilgili  kurumların en üst düzey yöneticilerinin katılımıyla "Sanayileşme İcra Kurulu"  oluşturulacak.

Yüksek ve orta-yüksek teknoloji seviyesindeki ürünlere yönelik  yatırımları teşvik amacıyla Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı uygulanacak.  Ölçek ekonomisinden yararlanmak için firmaların büyümesini engelleyen unsurları  giderici adımlar atılacak. Ortalama şirket büyüklüğü ve başaltı şirketlerin  rekabet edebilirliği artırılacak.

KOBİ'lerin rekabet gücünü ve verimliliğini artırıcı stratejik  birleşmeleri destekleyen mekanizmalar geliştirilecek. Yenilikçi sanayi ve  teknoloji şirketlerine uygun koşullarda uzun vadeli finansman imkanları  sağlanacak. Ayrıca alternatif finansman yöntemleri ve finansal araçlar  geliştirilecek.

YENİ MESLEK ALANLARI İÇİN KURS

İş gücü piyasasında yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama  alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacak. İstihdam  teşviklerinin etki analizi yapılacak, teşviklerin ihtiyaçlara göre yeniden  tasarlanması sağlanacak.

Dijital ekonomide nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanabilmesi  amacıyla gelişen sanayinin gerekliliklerine bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslek  alanlarında iş gücünün yetiştirilmesine yönelik kurs ve programlar düzenlenecek.  Sanayinin ihtiyaçları ve dijital dönüşüm hedefleri çerçevesinde yenilikçi  okul-sektör iş birliği modelleri geliştirilecek.

Tamamlanmaya yakın inşaat projelerine finansman desteği sağlanacak.  Böylece inşaat sektöründeki durgunluk kaynaklı istihdam kayıpları azaltılacak. Tarımda sulama ve sera yatırımlarının desteklenmesiyle arzı artırmaya yönelik  zamanlı fiyat ve alım politikalarıyla tarımdaki istihdam çoğaltılacak.

Bireysel tüketimin artması, uygun kredi şartları, stok ve revizyon  yatırımlarıyla sanayi ve hizmet sektöründe ve turizm alanında istihdamın artışı  hedefleniyor. Kadınların çalışma hayatına girişini kolaylaştıracak ve kadın  istihdamını artıracak düzenlemeler yapılacak.

Engellilerin meslek edinmesi amacıyla uzaktan eğitim programları  geliştirilecek. Sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki bireylerin iş gücüne  kazandırılması ve üretken duruma getirilmesi amacıyla aktif iş gücü programları  etkin şekilde uygulanacak. Yetkinlik bazlı seçme, yerleştirme, meslek seçimiyle  ilgili yeni mesleklere yönelik program ve yönlendirmeler, orta yaşlı gruplara  meslek kazandırma programları, kadınlara ve gençlere ait girişimcilik ve meslek  kazandırma programlarıyla orta vadede yapısal işsizlikle mücadele edilecek.




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