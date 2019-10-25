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Intel beklentilerin üzerinde kar etti

25.10.2019 08:09

Son güncelleme : 25.10.2019 08:09
Dünyanın önde gelen işlemci üreticilerinden Intel Corp, Eylül`de sona eren çeyrek dönemde analist beklentilerinin üzerinde kar elde etti.



Intel, Eylül'de sona eren çeyrek dönemde 5,99 milyar dolar, hisse başına 1,35 dolar kar etti. Düzeltilmiş hisse başına kar ise 1,42 dolar olarak gerçekleşti. Analistler ise düzeltilmiş hisse başına karın 1,24 dolar olmasını bekliyorlardı.

Eylül'de sona eren çeyrek dönemde gelirler ise yüzde 0,1 artarak 19,19 milyar dolar oldu. Analistler ise gelirleri 18,05 milyar dolar olarak tahmin etmişlerdi.

Intel 2019 yılının tamamı için gelir beklentisini de 69,5 milyar dolardan 71 milyar dolara yükseltti.





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