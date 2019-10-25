Intel beklentilerin üzerinde kar etti

BIST En Aktif Hisseler
|BOYP
|12,36
|347.830
|% 20,00
|GYHOL
|5,65
|7.215.880
|% 19,96
|GEDIK
|5,18
|8.478.200
|% 19,91
|IHEVA
|1,99
|29.070.258
|% 19,88
|QNBFL
|32,56
|641.133
|% 15,05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3841
|7,4211
|% -0,05
|Frank
|1,5331
|1,5408
|% 0,03
|Riyal
|278,6930
|278,7300
|% -0,03
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.503
|1.503
|-0,89
|Altın Gr.
|278
|279
|3,45
|Cumhuriyet
|1.845
|1.873
|10,00
|Tam
|1.835
|1.881
|6,46
|Yarım
|887
|910
|3,13
|Çeyrek
|445
|455
|1,56
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,87
|0,03
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|0,01
|B. Petrol
|61,36
|61,36
|-0,31
Seans Raporu
- 17:59GYHOL Yüzde 19.96 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 305, 371 adet işlem
- 17:56KLNMA Yüzde 7.44 oranında artışla 43.30 lira fiyatla işlem gören hissede 765, 953 adet işlem
- 17:55 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, PETKM, TSKB
- 17:55XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 475, 69 artarak (% 0.50 ) 96, 467
- 17:55 Tavandan işlem gören hisse senedleri : GYHOL, GEDIK, BOYP, IHEVA