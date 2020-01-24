Intel Corp, kişisel bilgisayar talebindeki güçlü artışın ve veri merkezlerinin çip taleplerinin etkisi ile aralıkta sona eren çeyrek dönemde analist beklentilerinin üzerinde kar ve ciro rakamlarına ulaştı.
Intel beklentilerin üzerinde kar ve ciro elde etti
24.01.2020 09:14
Son güncelleme : 24.01.2020 09:42
Intel, Aralık'ta sona eren çeyrek dönemde düzeltilmiş net karını geçen yılın aynı dönemindeki hisse başına 1,28 dolar
seviyesinden 1,52 dolara yükseltti.
Analistler ise hisse başına 1,25 dolar kar bekliyorlardı. Net kar 6,91 milyar dolar oldu.
Bu dönemde ciro da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artarak 20,21 milyar dolara çıktı. Analistler 19,23 milyar dolar bekliyorlardı. Şirket mali yılın tamamı için ciro beklentisini 70,98 milyar dolar olan analist tahminlerinin üzerinde 73,5 milyar dolar olarak duyurdu.
2019 yılında ise Intel'in satışları 71 milyar dolar olan beklentileri aşarak 71,97 milyar dolar olarak gerçekleşti.
18:05122.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
0
En Düşük
0
18:055,9329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0029
|Açılış
|: 5,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9210
|
5,9375
En Düşük
5,9242
18:056,5560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0106
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5620
|
6,5687
En Düşük
6,5503
18:05297,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,50
|Açılış
|: 297,71
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,43
En Düşük
297,32
BIST En Aktif Hisseler
|YUNSA
|14,09
|50.508.664
|% 0,00
|
|SISE
|5,24
|205.886.667
|% 0,00
|
|RYGYO
|9,00
|11.775.875
|% 0,00
|
|ASELS
|22,84
|330.939.447
|% 0,00
|
|KORDS
|14,26
|27.182.417
|% 0,00
|
|YUNSA
|14,09
|50.508.664
|% 0,00
|
|SISE
|5,24
|205.886.667
|% 0,00
|
|RYGYO
|9,00
|11.775.875
|% 0,00
|
|ASELS
|22,84
|330.939.447
|% 0,00
|
|KORDS
|14,26
|27.182.417
|% 0,00
|
|THYAO
|14,24
|2.175.053.569
|% 0,00
|
|GARAN
|12,06
|675.346.685
|% 0,00
|
|HALKB
|6,99
|542.577.657
|% 0,00
|
|PETKM
|4,04
|516.345.519
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,97
|513.919.618
|% 0,00
|
|KRSTL
|1,90
|471.503.935
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,65
|311.134.064
|% 0,00
|
|ADESE
|2,31
|381.834.732
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,97
|513.919.618
|% 0,00
|
|THYAO
|14,24
|2.175.053.569
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7622
|7,8012
|% -0,04
|
|Frank
|6,0888
|6,1254
|% -0,18
|
|Riyal
|1,5765
|1,5844
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.561
|-1,14
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|
|Yarım
|947
|971
|1,96
|
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,27
|62,27
|0,23
|
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