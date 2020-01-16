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İpotekli konut satışlarında faiz indirimi rüzgarı sürüyor

16.01.2020 11:29

Son güncelleme : 16.01.2020 11:29
Konut kredi faizlerinde birbiri ardına yapılan indirimler, ipotekli konut satışlarına artış olarak yansıdı. 2019 yılında ipotekli konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 20,1 artarak 333 bine yaklaşırken, geçen ay son 7 yılın en yüksek aralık ayı verisi ortaya çıktı.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2019 yılının ikinci  yarısından itibaren politika faizinde indirim sürecine girmesi, konut kredi  faizlerinin de peyderpey gerilemesini sağladı.

Kamu bankalarının Ağustos 2019 başında konut faizlerini aylık yüzde  1'in altına düşürmesi ve ardından özel bankaların da bu sürece dahil olması,  ipotekli konut satışlarına canlılık getirdi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı  derlemeye göre, faiz indiriminin başladığı geçen yılın ağustos ayına kadarki  süreçte (Ocak-Temmuz 2019 dönemi) 95 bin 949 adet ipotekli konut satılırken,  yılın kalan bölümünde 236 bin 559 ipotekli konut satışı gerçekleştirildi.  Böylelikle 2019'un son 5 ayında satılan ipotekli konut sayısı, yılın ocak-temmuz  dönemindeki rakamın 2,5 katına ulaştı.

İpotekli konut satışları, faiz indiriminin ardından 2019'un son 5  ayında bir önceki yılın aynı aylarına kıyasla ağustosta yüzde 168, eylülde yüzde  410,2, ekimde yüzde 525,1, kasımda yüzde 724,8 ve aralıkta yüzde 603,4 artış  gösterdi. Bu performansla ipotekli konut satışları son 5 aylık dönemde, bir  önceki yılın aynı aylarına kıyasla üst üste 5 ay artış kaydetmiş oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLAR 2018'E GÖRE YÜZDE 20,1 ARTTI

2018 yılında 276 bin 820 olan ipotekli konut satışı 2019'da yüzde 20,1  artışla 332 bin 508'e çıktı. Geçen ay yapılan 50 bin 278 ipotekli konut satışı da  son 7 yılın en yüksek aralık ayı rakamı olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, ipotekli konut satışlarında geçen yıl bir önceki yıla göre  doğu illerindeki artış dikkati çekti. Bu dönemde en yüksek artış yüzde 77 ile  Ardahan'da görüldü. Bu ili yüzde 53 ile Van, yüzde 50 ile Iğdır, yüzde 47 ile  Bitlis izledi. Hakkari, Uşak, Bartın, Bingöl, Düzce ve Sakarya'daki ipotekli  konut satışlarında ise düşüş gözlendi.




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