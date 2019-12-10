Irak yönetimi, İran`dan aldığı 17 tarım ürününün ithalatına yasak getirdi.
Irak, İran`dan aldığı 17 tarım ürününün ithalatını yasakladı
10.12.2019 14:14
Son güncelleme : 10.12.2019 14:14
AA
İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın İran Tarım Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, Bağdat yönetimi ülke içindeki üretimin yeterli olduğu gerekçesiyle bazı tarım ürünlerinin ithalatına yasak getirdiğini İranlı yetkililere iletti.
Buna göre Irak, İran'dan aldığı domates, salatalık, elma, patlıcan, havuç, marul, mısır, hurma, karpuz, kavun, sarımsak, soğan, kabak, karnabahar, nar, lahana, hünnap olmak üzere 17 tarım ürününün ithalatını yasakladı.
13:59108.245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -541,06
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
108.110
13:595,8059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0035
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,8007
13:596,4353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,4210
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4418
En Düşük
6,4265
13:59273,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,64
|Açılış
|: 273,52
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
273,70
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|7,59
|124.202.902
|% 19,91
|
|ARMDA
|14,81
|2.888.517
|% 14,98
|
|RYGYO
|3,95
|17.671.289
|% 12,86
|
|RYSAS
|3,00
|22.024.494
|% 12,78
|
|SMART
|8,57
|28.576.250
|% 11,88
|
|HURGZ
|1,28
|901.270
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|11.638
|% -14,97
|
|DIRIT
|1,04
|63.992
|% -9,57
|
|EGCEY
|0,33
|101.195
|% -8,33
|
|PRZMA
|3,60
|67.780
|% -7,22
|
|THYAO
|13,69
|736.047.452
|% -0,80
|
|AFYON
|7,39
|278.335.247
|% 7,10
|
|ASELS
|19,44
|246.013.882
|% -0,56
|
|TTKOM
|7,16
|215.007.531
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,51
|195.708.109
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,51
|195.708.109
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,50
|88.632.107
|% -6,25
|
|THYAO
|13,69
|736.047.452
|% -0,80
|
|KARSN
|1,51
|76.012.331
|% 2,03
|
|METRO
|1,33
|65.096.880
|% -5,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6254
|7,6637
|% 0,13
|
|Frank
|5,8638
|5,8991
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5431
|1,5509
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.465
|4,31
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,51
|
|Cumhuriyet
|1.812
|1.839
|10,00
|
|Tam
|1.804
|1.849
|1,19
|
|Yarım
|872
|894
|0,58
|
|Çeyrek
|437
|447
|0,28
|
|Gümüş.Ons
|16,63
|16,67
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,01
|
|B. Petrol
|64,27
|64,27
|0,02
|