Irak, Aralık 2019`da 106 milyon varil ham petrol ihraç ederek, 6 milyar 697 milyon dolar gelir elde etti.
Irak 106 milyon varil ham petrol ihraç etti
29.01.2020 14:30
Son güncelleme : 29.01.2020 14:33
AA
Petrol Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu petrol ihracatının büyük kısmının 103 milyon 90 bin varille ülkenin güneyindeki Basra Limanı üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada 2 milyon 827 bin varil petrolün Ceyhan Limanı üzerinden ihraç edildiği, 347 bin varil petrolün ise Ürdün'e sevk edildiği kaydedildi.
Irak'ın geçen ay toplamda 106 milyon varil olarak gerçekleşen ham petrol ihracatından 6 milyar 697 milyon dolar
kazandığı, her bir varilin yaklaşık 63 dolardan fiyatlandırıldığı aktarıldı.
Irak, Kasım 2019'da ise toplamda 105 milyon varil ham petrol ihraç etmişti.
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