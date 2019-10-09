İran`ın güneyinde yürütülen petrol ve gaz keşif çalışmalarında yaklaşık 1 trilyon metreküplük doğal gaz rezervi bulundu.
İran`da 1 trilyon metreküplük gaz rezervi bulundu
09.10.2019 14:52
Son güncelleme : 09.10.2019 14:52
AA
İran devlet televizyonunun haberine göre, Fars eyaletinin güneyinde yapılan çalışmalarda 3 bin 900 metre derinlikte 1 trilyon metreküplük doğal gaz rezervi keşfedildi.
İran Ulusal Petrol Şirketi Keşif Çalışmaları Müdürü Salih Hindi, keşfedilen rezervlerin başkent Tahran'ın 16 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılama kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.
Hindi, konuyla ilgili detaylı bilgilerin kısa süre sonra İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Mesud Kerbasiyan tarafından kamuoyuna duyurulacağını aktardı.
RUSYA'DAN SONRA EN FAZLA DOĞAL GAZ REZERVİNE SAHİP ÜLKE İRAN
Ulusal Petrol Şirketi verilerine göre, yaklaşık 33 trilyon metreküplük doğal gaz rezervi bulunan İran, bu alanda dünya genelinde Rusya'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.
14:36100.915
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -944,12
|Açılış
|: 102.147
|
|Önceki Kapanış
|: 101.859
|
102.603
En Düşük
100.850
14:365,8350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0036
|Açılış
|: 5,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8468
En Düşük
5,8186
14:366,4072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0161
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,4242
En Düşük
6,3744
14:36281,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,31
|Açılış
|: 281,95
|
|Önceki Kapanış
|: 282,26
|
283,35
En Düşük
281,72