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İş dünyası Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın `Afrika çıkarmasına` hazır

25.01.2020 12:37

Son güncelleme : 25.01.2020 12:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın 26-28 Ocak`ta gerçekleştirmesi planlanan Cezayir, Gambiya ve Senegal ziyaretleri, siyasi ve diplomatik gündeminin yanı sıra iş dünyasının Afrika`da yeni iş birlikleri geliştirebilmesi ve karşılıklı yatırımlar için fırsat niteliği taşıyor.



AA

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 Afrika ülkesini kapsayan ziyareti sırasında eşlik edecek iş insanlarının katılımıyla yarın Cezayir'in başkenti Cezayir, pazartesi Gambiya'nın başkenti Banjul ve ertesi gün de Senegal'in başkenti Dakar'da iş forumları düzenlenecek.

Türkiye'nin söz konusu ülkelerle ticari ilişkilerinin masaya  yatırılacağı iş forumlarında, bu ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınması ve karşılıklı yatırım imkanlarının değerlendirilmesi gibi konuların öncelikli olarak  ele alınması planlanıyor.

Dünyada hızla büyüyen bölgelerin başında yer alan Afrika'da farklı coğrafyalardan yatırımcılar için yeni fırsatlar bulunurken, kültürel yakınlık ve iş yapış şekillerinin benzerliği nedeniyle Türk yatırımcılarının öne çıkabileceği değerlendiriliyor.

Resmi ziyaretler ve gerçekleştirilen iş forumlarının ülkeler arası  dostluğu pekiştirmenin yanında ekonomik ilişkilere de olumlu yansıdığı  belirtiliyor.

"TİCARET HACMİNİ 5 MİLYAR DOLARA ÇIKARMA HEDEFİMİZ VAR"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Cezayir İş Konseyi  Başkanı Fuat Tosyalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika'nın en büyük  ekonomileri arasında yer alan Cezayir'in, kıtanın büyümesinde etkili olacak  ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hacminin 2018'de  gerçekleştirilen karşılıklı resmi ziyaretler ve imzalanan anlaşmalarla gelişme  gösterdiğini ve geçen yıl da bu gelişmenin devam ettiğini belirten Tosyalı, "Son  yıllarda hızla gelişen Türkiye-Cezayir ilişkileri, gelecek için iki ülkenin iş  insanlarına da büyük umut vadediyor. Resmi temaslar sonucunda Cezayir'de  önümüzdeki dönemlerde, farklı alanlarda Türk yatırımcılarını daha çok  göreceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Tosyalı, Cezayir ile ticari ilişkilerde yakın dönem hedeflerine de  dikkati çekerek, "İki ülke arasındaki ticaret hacmini kısa vadede 5 milyar dolar  seviyesine çıkarmak en büyük önceliklerimiz arasında. Türk iş insanlarının  Cezayir'de yapacakları yatırımların artmasını da hedefliyoruz." diye konuştu.

"GAMBİYA İLE İLİŞKİLERİMİZİ BİR ÜST SEVİYEYE ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

DEİK Türkiye-Gambiya İş Konseyi Başkanı Şaban Dinç, Türkiye ile  Gambiya arasında Ocak-Kasım 2019 döneminde 49 milyon dolarlık ticaret hacmine  ulaşıldığını ve bunun 48 milyon dolarının Türkiye'den ihracat olduğunu bildirdi.  Dinç, ihraç edilen ürünler arasında demir-çelik ürünleri, buğday unu, makarna ve  kuskus, su ve alkolsüz diğer içeceklerin bulunduğunu aktardı.

Gambiya'nın başlıca pirinç, kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf  sakkaroz, binek otomobiller, çimento ve kümes hayvanlarının etleri ve yenilen  sakatatlarını ithal ettiği bilgisini veren Dinç, "Bu ürünler baz alındığında Türk  iş insanları için bu sektörlerde fırsat oluşabileceğini düşünüyorum.  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gambiya'ya gerçekleştireceği ziyaret kapsamında  düzenleyeceğimiz iş forumu vesilesiyle ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha da  kuvvet kazanacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dinç, Türkiye ile Gambiya arasında mevcut iş birliği potansiyelini  değerlendirerek, iki ülkenin dostluk ve ticari ilişkilerini bir üst seviyeye  çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"SENEGAL AFRİKA'NIN AMERİKA'YA EN YAKIN NOKTASI"

DEİK Türkiye-Senegal İş Konseyi Başkanı İhsan Şahin de iki ülkenin  dostluğu, resmi ziyaretler ve iş konseyinin gayretlerinin ticari ilişkilere  olumlu yansıdığını dile getirdi.

Senegal'in, Afrika'nın Amerika'ya en yakın noktası olduğuna işaret  eden Şahin, "Senegal, ABD ile gümrüksüz ticaret sözleşmesi bulunması, Batı Afrika  Ülkeleri Ekonomik Topluluğu ülkeleriyle iyi ticari ilişkilerinin olması ve  oturmuş demokrasisi, gelişmiş hukuk sistemi yönlerinden yatırım yapmak için cazip  bir ülke." dedi.

Türk firmalarının Senegal'de havaalanı işletmesi, metro projesi,  kongre merkezi ile un, yem ve meşrubat fabrikaları gibi büyük yatırımları  olduğuna dikkati çeken Şahin, bu ülkeyle 410 milyon dolarlık mevcut ticaret  hacmini birkaç yıl içinde en az 2 katına çıkarmayı istediklerini söyledi.

Şahin, Senegal ile iş birliğini daha da ileriye taşımak için Dakar'da  bir Türk Ticaret Merkezi kurmayı hedeflediklerini belirterek, "Senegal tarafıyla  görüşmelerimizde Türk Ticaret Merkezinin kurulması ve Türkiye için bir serbest  bölge oluşturulması için her türlü gayreti göstereceklerini ilettiler." dedi.

 

 




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