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İş dünyası faiz indiriminden memnun

16.01.2020 15:29

Son güncelleme : 16.01.2020 15:29
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Önümüzdeki günlere daha güvenle bakıyoruz. İş dünyası olarak da gelişen bu güven ortamıyla birlikte çok daha cesur adımlar atacağız. Önümüzdeki süreçte bugün yapılanların ekonomik göstergelere pozitif yansıyacağını şimdiden söyleyebiliriz" dedi.



AA

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimine ilişkin yaptığı açıklamada, Merkez Bankası’nın son 5 toplantıda peş peşe indirim yaptığına dikkati çekerek, “Merkez felaket tellallarının sesini 5’te 5 indirimle kesti. Yüzde 5’lik büyüme hedefine de manevra alanı açtı.” değerlendirmesinde bulundu.

2019’da toplam 12 puanlık indirime rağmen faiz düzeyinin hala çift  haneli rakamlarda bulunduğunu ifade eden Avdagiç, "Söz gelimi geçen hafta  bankaların ticari ağırlıklı kredilere uyguladığı ortalama faiz yüzde 13,11 oldu.  Bu doğrultuda Merkez Bankası’ndan iş dünyası olarak beklentimiz, kısa sürede  faizleri yüzde 10’un altına indirmeleri yönünde. ABD-Çin ticaret anlaşmasıyla  küresel piyasalarda pozitif rüzgar eserken, iş dünyamızın bu potansiyeli  yakalaması için faizler hızla tek haneyi görmeli.” ifadelerini kullandı.

Avdagiç, gelecek günlere daha güvenle baktıklarını belirterek, şunları  kaydetti:

"Kamu bankaları takdire şayan şekilde harekete geçti. Şimdi özel  bankalar da daha fazla sahaya inmiş görünüyor. Dünyadan yansıyan mesajlar da  bankaların daha cesur davranmalarını destekler nitelikte. Önümüzdeki günlere daha  güvenle bakıyoruz. İş dünyası olarak da gelişen bu güven ortamıyla birlikte çok  daha cesur adımlar atacağız. Önümüzdeki süreçte bugün yapılanların ekonomik  göstergelere pozitif yansıyacağını şimdiden söyleyebiliriz. Faiz düzeyi özellikle  yatırım kararları için en kritik faktörlerden biri. Özellikle 2020 yılında faiz  oranları daha da büyük önem arz ediyor. Çünkü biliyorsunuz bu yıl için hedeflenen  büyüme oranı yüzde 5 ve bu orana ulaşmak için özel sektörün tüketiminde yüzde  4,9, özel sektör yatırımlarında ise yüzde 12,1 artış öngörülüyor. Yani bu özel  sektörün hem daha çok tüketeceği hem daha çok yatırım yapacağı anlamına geliyor.  Bunu sağlamanın en önemli enstrümanı ise faiz oranının tek haneye inmesidir.”

Bütün senaryoların dünyada faizlerin düşük, likiditenin bol olduğu bir  2020’ye işaret ettiğini belirten Avdagiç, “Burada enflasyondaki düşüşle birlikte  ülke risk primimizdeki (CDS) gerileme, kaliteli sermaye girişleri için de  elverişli bir ortam oluşturuyor. Belli ki dış finansman açısından daha rahat bir  yıl yaşayacağız. Bu avantajlı dönemi düşen faiz oranlarıyla birleştirirsek,  yatırımlarda hedeflediğimiz seviyelere ulaşır ve istihdamdan büyümeye önemli  kazanımları cebimize koymuş oluruz.” ifadelerini kullandı.

"FAİZLER DÜŞTÜKÇE TÜRKİYE YÜKSELİYOR"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz ise faiz  indirimlerinin geçen temmuz ayından beri yapılmaya devam edildiğini ve toplamda  12,75 puan indirim gerçekleştiğini anımsatarak, bu indirimlerin piyasa şartları  müsaade ettikçe 2020 yılında da devam etmesi gerektiğini belirtti.

Kopuz, şunları kaydetti:

“Herkesin daralma beklediği 2019 yılına ait son çeyrek verileri  açıklandığında, beklenenden daha iyi bir performans ile yılı kapatacağımıza  inanıyorum. 2020 yılında belirlediğimiz büyüme hedeflerimizi tutturmak istiyorsak  yatırımların artmasını sağlamalıyız. Faiz indirimleri bu konuda bizim en önemli  yardımcılarımızdan biri olacak. Merkez Bankası'nın indirimlerini sadece kamu  bankaları değil özel bankalar da takip ettiği ölçüde yatırımlarda iyileşme  görülecektir.”

Konut satışlarının artışına işaret eden Kopuz, “Bir daralma sonrasında  inşaat sektörünün toparlanması bir hayli zaman alır. Üst üste gelen faiz  indirimleri konut piyasasını cazip hale getirdi. Nitekim aralık ayı, bu sektörde  şimdiye kadar en çok satış yapılan ay oldu. Bu gelişmeler 2020 yılı için diğer  sektörlerde de umutlarımızı artırırken yüksek faizlerin yatırımcının harekete  geçmesinin önünde nasıl engel teşkil ettiğini gözler önüne seriyor. Yani faizler  düştükçe, yatırım iştahı artıyor, Türkiye yükseliyor.” ifadelerini kullandı.

Kopuz, veriler açıklandığında Türkiye’nin 2019 yılında beklenenden  daha iyi bir performans sergilediğinin görüleceğine inandığını aktararak, “Yeni  yıla önemli müjdelerle girdik. Birçok alanda yatırımın önünü açacak destek ve  teşvik haberleri geldi. Faiz ve enflasyonun gerileme sürecinin devam etmesi  yatırımları ve istihdamı artıracak ve 2020 yılı tüm Türkiye için yükseliş yılı  olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.




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