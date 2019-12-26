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İş dünyası `Türkiye`nin Otomobili`ni bekliyor

26.12.2019 13:41

Son güncelleme : 26.12.2019 13:41
"Türkiye`nin Otomobili"nin ön gösterimi için geri sayım devam ederken, Türk iş dünyasında araca ilişkin ilgi ve merak uyandı.



AA

"Türkiye'nin Otomobili"nin merakla beklenen ön gösterimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın Gebze'de yapılacak. Yüzde 100 elektrikli C-SUV model aracın ön gösterimi için geri sayım devam ederken, Türk iş dünyasında da araca ilişkin heyecan oluştu.

Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cem Boyner, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, geçen aylarda Türkiye'nin  Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş ve ekibiyle marka oluşturma  ve inovasyon konularındaki deneyimlerini paylaşmak üzere birkaç kez bir araya  geldiklerini dile getirdi.

Bu toplantılarda Türkiye'nin Otomobili projesiyle ilgili vizyonlarını  öğrenme fırsatı bulduğunu ve heyecanlarına şahit olduğunu aktaran Boyner,  "Buradan hareketle 27 Aralık'taki lansmanı sadece yeni bir otomobilin tanıtımı  olarak görmüyorum. Lansmana insanların, hizmetlerin ve ürünlerin birbirlerine  nasıl ulaşacaklarıyla ilgili inovasyon yolculuğunun bir durağı olarak bakmak daha  doğru diye düşünüyorum." dedi.

"UZUN VE ZORLU 'YENİLİK' YOLCULUĞUNDA YOLUMUZ HEP AÇIK OLSUN"

Boyner, "yeniliğe yolculuğun" her zaman heyecan verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yolda hem Türkiye'nin tüm kaynak ve yeteneklerinin hem de yurt  dışındaki evrensel birikimin yepyeni bir deneyim tasarımıyla bir araya  getirilmesi heyecanı daha da artırıyor. Türkiye'nin Otomobili yerel ile evrenseli  buluşturuyor. Yolu açık olsun. Başta TOGG çalışanları olmak üzere Türkiye'nin  Otomobili'nin geliştirilmesinde emeği geçen herkesi şimdiden tebrik ediyorum.  Uzun ve zorlu 'yenilik' yolculuğunda yolumuz hep açık olsun"

"TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİMİNİ CANDAN KUTLUYORUZ"

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski ise "TÜSİAD olarak tüm çalışmalarımızda yerli teknoloji üretiminin  önemini vurguluyoruz ve bu alanda ekosistemi destekleyen projeler yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaslowski, "21'inci yüzyılda küresel rekabet gücü yüksek bir Türkiye  için hem üretebilen, hem de temiz enerji teknolojilerini iyi kullanan bir ülke  olmamız gerekiyor. Bu yönde başarılı bir atılım olmasını dilediğimiz Türkiye'nin Otomobili girişimini candan kutluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.




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