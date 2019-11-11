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İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi ekimde 50,3 oldu

11.11.2019 10:55

Son güncelleme : 11.11.2019 10:55
Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ekimde eylül ayına göre değişim göstermeyerek 50,3 düzeyinde gerçekleşti.



AA

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin ekim ayı sonuçları açıklandı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre, İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ekimde bir önceki aya kıyasla değişmeyerek 50,3 oldu.

Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen endeks, Türk imalat  ihracatçılarının talep koşullarında sınırlı bir iyileşmeye işaret etti. Ekim ayında ihracat iklimindeki iyileşme, eylüldeki ile aynı düzeyde ve son 6,5 yılın en düşük hızında gerçekleşti.

ALMANYA VE BİRLEŞİK KRALLIK'TA EKONOMİK AKTİVİTE HAFİF DÜŞÜŞ KAYDETTİ

Türk imalat sektörü ihracatının yaklaşık yüzde 17'sini oluşturan Almanya ve Birleşik Krallık'ta eylül ayında olduğu gibi ekimde de ekonomik aktivite hafif düşüş kaydetti. Almanya'daki zayıflıkta, üretimin sert bir şekilde  düşmeye devam ettiği imalat sektörü belirleyici oldu. İtalya ve İspanya gibi  diğer bazı Avrupa ülkelerinde ise ılımlı büyümenin devam ettiği gözlendi.

Güçlü ve önceki aya kıyasla daha yüksek oranda üretim artışı sağlayan  Fransa görece sağlıklı bir görünüm sergilerken, bu durum kısmen imalat sanayi üretiminin büyüme bölgesine geçmesinden kaynaklandı.

Diğer ülkelerde imalat sektörünün durumu daha az umut verici oldu.  Hollanda, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'da üretim azalma kaydetti. Hollanda'da Nisan 2013'ten beri ilk kez düşüş gerçekleşirken, Polonya'daki  gerileme son 10 yılın en yüksek oranında kaydedildi.

ÇİN'DE BÜYÜME HIZI SON 6 AYIN EN YÜKSEK DÜZEYİNDE

ABD'de ekonomik aktivitenin genel olarak önceki aydakine yakın düzeyde büyümesiyle ekim ayında da talep koşulları ılımlı iyileşme gösterdi. Bununla birlikte büyüme ivmesi yaklaşık son 3,5 yılın en zayıf düzeyinde kaldı.

Daha pozitif performans sergileyen ülkeler arasında ise Çin ve Rusya  yer aldı. İmalat sektöründe yaklaşık son 3 yılın en güçlü üretim artışını  kaydeden Çin'de büyüme hızı son 6 ayın en yüksek düzeyine ulaştı. Rusya'da ise  ekonomik aktivite güçlü şekilde ve mart ayından beri gözlenen en yüksek oranda arttı.

Ekonomik aktivitedeki genişlemenin son 22 ayın en yüksek hızına  ulaştığı Suudi Arabistan, talepteki artışın temel kaynağı olmaya devam etti. Türk  imalat sektörü ihracatının çok sınırlı bir bölümünü oluşturan Nijerya ve Uganda  olmak üzere bazı Sahraaltı Afrika ekonomilerinde de güçlü üretim büyümesi kaydedildi.




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