GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

İSO Türkiye İmalat PMI ekimde 49 oldu

01.11.2019 11:10

Son güncelleme : 01.11.2019 11:10
İstanbul Sanayi Odası İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi ekimde 49 seviyesinde gerçekleşti.



AA

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından Türkiye ve İstanbul İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) anketlerinin ekim ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların  sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, eylülde 50 düzeyinde  olan Türkiye İmalat PMI ekimde 49 seviyesinde gerçekleşerek, Türk imalat  sektöründe hafif bir ivme kaybına işaret etti.

Yeni siparişler ekimde yavaşlama kaydederek eylülde gözlenen büyümeyi  tersine çevirdi. Anket katılımcıları, hem iç piyasada hem de ihracat pazarlarında  talep zayıflığı olduğunu belirtti.

FİRMALAR İSTİHDAM DÜZEYİNİ ARTIRMAYA DEVAM ETTİ

Firmalar, talep koşullarındaki zorluklara üretimi hafif azaltarak  cevap verdi. Ekimdeki bazı zayıflık belirtilerine rağmen firmalar istihdam  düzeyini artırmaya devam etti. İstihdam üst üste ikinci ay büyüme kaydetti ve  böylece çalışan sayılarında 2018 başlarından beri ilk kez arka arkaya artış  gerçekleşti.

Türk lirasındaki zayıflık ve elektrik fiyatlarındaki yükselişe bağlı  olarak girdi maliyetleri artmaya devam etti. Buna rağmen girdi fiyatları  enflasyonu yılın son çeyreğinin başında görece düşük düzeyde kaldı.

Bu durum, firmalara, satışları teşvik etme çabalarının bir parçası  olarak, üst üste ikinci ay nihai ürün fiyatlarını azaltma olanağı sağladı.  Bununla birlikte, fiyatlardaki düşüş eylül ayına kıyasla hız kesti ve oldukça  ılımlı düzeyde kaydedildi. Ekim ayında satın alma faaliyetlerinde hafif bir  yavaşlama gözlenirken hem girdi hem de nihai ürün stoklarında azalma görüldü.

İSTANBUL İMALAT PMI EKİMDE 53,6’YA YÜKSELDİ

Eylülde 51,9 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI  da ekimde üst üste ikinci ay olmak üzere eşik değer 50’nin üzerinde gerçekleşti  ve sektörün faaliyet koşullarının daha da iyileştiğine işaret etti. PMI ekimde  53,6’ya yükselirken, sektördeki iyileşme Şubat 2018’den beri gözlenen en yüksek  hızda gerçekleşti.

Müşteri talebinin güçlenmesine bağlı olarak yeni siparişler ekimde üst  üste üçüncü ay artış kaydetti. Ayrıca yeni işlerdeki belirgin büyüme son 20 ayın  yüksek hızında gerçekleşti. Yeni ihracat siparişleri de büyüme gösterdi ancak  artış hızı toplam yeni siparişlerdekine göre daha düşük seviyede ölçüldü.

Yeni siparişlerdeki artış, imalatçıları istihdam düzeyini artırmaya  teşvik etti. İstihdam artışı, Aralık 2011’den beri en yüksek hızda olmanın yanı  sıra, anketin başladığı Ocak 2006’dan beri kaydedilen en yüksek oranlardan  birinde gerçekleşti. Artan kapasite, üretimde de güçlü bir artışı destekledi ve  üretim son 4 ayda üçüncü kez büyüme kaydetti. Üretim gereksinimlerindeki artışla  birlikte imalatçıların satın alma faaliyetleri güçlü bir hızda ve üst üste ikinci  ay artış gösterdi.

Girdi alımları genel olarak yatay seyretti ve böylece 20 aylık düşüş  trendini sona erdirdi. Girdi maliyetleri enflasyonu üst üste beşinci ay  gerileyerek Ocak 2015’ten beri en düşük oranda gerçekleşti ve seri ortalamasının  daha da altına düştü. Maliyet baskılarının görece azalması, firmaların  satışlarını desteklemek için nihai ürün fiyatlarında indirim yapmalarına olanak  sağladı ve böylece fiyatlar üst üste ikinci ay düşüş kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Direktör Yardımcısı  Andrew Harker, “PMI verilerinde yakın zamanda görülen yükseliş eğilimi ekim  ayında duraklarken, bu durum Türk imalat sektöründe zorlu piyasa koşullarının  sürdüğüne işaret etti. Öte yandan, genel durum geçen yılın bu zamanlarından beri  net bir şekilde iyileşme kaydetti ve firmaların istihdam artışını devam ettirecek  düzeyde ekonomik görünüme güvendikleri gözlendi.” ifadelerini kullandı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:5598.793
Değişim :  0,33% |  324,43
Açılış :  98.690  
Önceki Kapanış :  98.469  
En Yüksek
98.808 En Düşük
98.383
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 4,98 7.886.074 % 12,42  
MSGYO 1,60 17.972.666 % 8,84  
BOSSA 5,57 10.830.284 % 8,79  
TACTR 3,89 1.823.175 % 7,46  
MEPET 1,96 25.710.158 % 7,10  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4038 7,4409 % 0,41  
Frank 5,7875 5,8224 % 0,32  
Riyal 1,5233 1,5310 % 0,28  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.512 1.513 -0,71  
Altın Gr. 279 279 0,66  
Cumhuriyet 1.843 1.871 16,00  
Tam 1.834 1.880 18,44  
Yarım 886 909 8,91  
Çeyrek 445 455 4,46  
Gümüş.Ons 18,11 18,14 0,02  
Gümüş Gr. 3,33 3,34 0,01  
B. Petrol 59,41 59,41 -0,21  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru