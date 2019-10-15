İspanyol hükümeti, bugün Avrupa Birliği`ne sunduğu taslak bütçe planlarında 2019 ve 2020 için GSYH büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
İspanya 2019 ve 2020 için büyüme hedeflerini düşürdü
15.10.2019 10:58
Son güncelleme : 15.10.2019 14:51
İspanya, 2019 için GSYH
büyüme tahminini yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e indirirken, 2020 için tahminini de yüzde 1,9'dan 1,8'e çekti.
Hükümet, 2019 yılı için bütçe açığı/GSYH hedefini yüzde 2,0 olarak korurken, 2020 için hedefini ise yüzde 1,1'den yüzde 1,7 seviyesine çıkardı.
İspanya, bir hükümet kurulabilmesi ve bütçenin parlamentodan geçmesi halinde 2020 bütçesinin revize edilebileceğini vurguladı.
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