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İspanya 2019 ve 2020 için büyüme hedeflerini düşürdü

15.10.2019 10:58

Son güncelleme : 15.10.2019 14:51
İspanyol hükümeti, bugün Avrupa Birliği`ne sunduğu taslak bütçe planlarında 2019 ve 2020 için GSYH büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.



İspanya, 2019 için GSYH büyüme tahminini yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e indirirken, 2020 için tahminini de yüzde 1,9'dan 1,8'e çekti.

Hükümet, 2019 yılı için bütçe açığı/GSYH hedefini yüzde 2,0 olarak korurken, 2020 için hedefini ise yüzde 1,1'den yüzde 1,7 seviyesine çıkardı.

İspanya, bir hükümet kurulabilmesi ve bütçenin parlamentodan geçmesi halinde 2020 bütçesinin revize edilebileceğini vurguladı.




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