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İstanbul`da üretip 230 noktaya sattık

19.10.2019 11:44

Son güncelleme : 19.10.2019 11:44
İstanbul`daki ihracatçılar ocak-eylül döneminde, 27 sektörde üretilen 52,2 milyar dolarlık ürünü içerisinde ülkeler ve serbest bölgelerin bulunduğu 230 noktaya sattı.



AA

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre İstanbullu şirketler hazır giyimden kimyevi maddelere, otomotiv endüstrisinden süs bitkilerine, mobilyadan mücevhere 27 ayrı sektörde 52 milyar 236 milyon 909 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul, geçen yılın ocak-eylül döneminde 50 milyar 986 milyon 260 bin dolar düzeyinde bulunan ihracatını, bu yıl yaklaşık yüzde 2,5 artırdı.

Bu dönemde Türkiye'nin gerçekleştirdiği yaklaşık 121,9 milyar dolarlık ihracatta İstanbul'un payı ise geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan azalarak  yüzde 44,1'den yüzde 42,9'a geriledi.

ASLAN PAYI HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYONUN

Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olan şehrin ihracatında  aslan payını hazır giyim ve konfeksiyon sektörü aldı. Sektörde faaliyet gösteren  İstanbullu şirketlerin ürün ihracatı yılın ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı  dönemine göre yaklaşık yüzde 1,4 artarak 9 milyar 195 milyon dolara ulaştı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünü 7 milyar 63 milyon dolarla  kimyevi maddeler ve mamulleri, 5 milyar 569 milyon dolarla çelik, 4 milyar 915  milyon dolarla otomotiv endüstrisi ve 4 milyar 317 milyon dolarla elektrik ve  elektronik sektörleri takip etti.

Yılın 9 ayında İstanbul'dan yaklaşık 3,2 milyar dolarlık demir ve  demir dışı metaller, 3 milyar dolarlık mücevher, 2,5 milyar dolarlık tekstil ve  hammaddeleri, 2,1 milyar dolarlık makine ve aksamları ve 1,6 milyar dolarlık  mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihraç edildi.

EN FAZLA ARTIŞ SAVUNMA SEKTÖRÜNDE

İstanbul'da bu dönemde yıllık bazda dış satımını en fazla artıran  sektör savunma ve havacılık sanayi sektörü oldu.

Şehirden gerçekleştirilen savunma ve havacılık sanayi ihracatı, yılın  9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74,1 artarak 490,4 milyon dolara  yükseldi.

Söz konusu dönemde yıllık bazda artışta öne çıkan diğer sektörler ise  yüzde 44,7 ile süs bitkileri ve mamulleri ve yüzde 25,2 ile kimyevi maddeler ve  mamulleri olarak sıralandı.

Miktar bazında bakıldığında İstanbul'da bulunan şirketlerin 9 aylık  ihracatı en fazla kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe artış kaydetti. Bu  sektörde faaliyet gösteren şirketler ihracatını 1 milyar 422 milyon dolar  artırmayı başardı.

Öte yandan İstanbul'da ihracat gerçekleştiren 27 sektör ise şu şekilde  sıralandı: "hazır giyim ve konfeksiyon, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik,  otomotiv endüstrisi, elektrik elektronik, demir ve demir dışı metaller, mücevher,  tekstil ve ham maddeleri, makine ve aksamları, mobilya, kağıt ve orman ürünleri,  hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, çimento cam seramik ve toprak  ürünleri, iklimlendirme sanayi, madencilik ürünleri, deri ve deri mamulleri,  savunma ve havacılık sanayii, halı, fındık ve mamulleri, gemi ve yat, su ürünleri  ve hayvansal mamuller, meyve sebze mamulleri, tütün, kuru meyve ve mamulleri, yaş  meyve ve sebze, zeytin ve zeytinyağı, diğer sanayi ürünleri ve süs bitkileri ve  mamulleri."

EN BÜYÜK PAZAR ALMANYA

Ocak-eylül döneminde İstanbullu şirketler en fazla Almanya'ya dış satım gerçekleştirdi.

İstanbul'dan Almanya'ya gerçekleştirilen ihracat söz konusu dönemde  yıllık bazda yüzde 8,1 azalmasına karşın 4 milyar 925 milyon dolarla ilk sıradaki  yerini korudu.

Almanya'yı 3 milyar 947 milyon dolarla Birleşik Krallık, 2 milyar 503  milyon dolarla İtalya, 2 milyar 322 milyon dolarla İspanya ve 1 milyar 946 milyon  dolarla Fransa takip etti.

Söz konusu dönemde İstanbul'dan miktar bazında ihracatın en fazla  artış kaydettiği ülke ise yaklaşık 270 milyon dolarla Malta oldu. Malta'yı 239,7  milyon dolarla Suudi Arabistan, 208,2 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve  208,1 milyon dolarla Singapur takip etti. 

Yılın ilk 3 çeyreğinde, İstanbul'dan içerisinde ülkeler, serbest  bölgelerin bulunduğu toplam 230 noktaya ihracat gerçekleştirilirken, geçen yılın  aynı döneminde ise 226 noktaya dış satım yapılmıştı.

Şehrin bu yılın ilk 3 çeyreğindeki yeni ihracat rotaları arasında ABD  Virjin Adaları, Amerikan Samoası, Butan ve St. Helena gibi ülkeler de bulunuyor.




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