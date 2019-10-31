İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Stefano Patuanelli, iki büyük otomobil üreticisi olan İtalyan Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu`nun olası birleşmesine ilişkin, "Bu anlaşma, ülkemizin kalkınma ve istihdam planlarına saygı duyuyorsa bu iyi bir haber" ifadesini kullandı.
İtalya, FCA-PSA`nın olası birleşmesine olumlu bakıyor
31.10.2019 15:13
Son güncelleme : 31.10.2019 15:13
AA
Patuanelli, Rai 3'teki Agora programında yaptığı açıklamada, FCA'dan, İtalya'daki endüstriyel planlarına dair yatırım
ve üretimde istikrar isteyeceklerini ifade ederek, FCA-PSA birleşmesinin maliyetler üzerinde bir etkisi olabileceğini ancak bunun İtalya'daki çalışanları etkilememesi gerektiğini söyledi.
FCA yönetiminden henüz kimseyle görüşmediğini belirten Patuanelli, "Bu anlaşma, ülkemizin kalkınma ve istihdam planlarına saygı duyuyorsa bu iyi bir haber. Otomotiv sektöründeki kalkınma kapasitesine katkı sağlayabilir." dedi.
İtalya Sanayiciler Konfederasyonu (Confindustria) Başkanı Vincenzo Boccia da Avrupa girişimi olarak ortaya çıkan bu birleşimi desteklediklerini ifade ederek, "ABD ve Çin ile mücadele edebilmek için Avrupalı devlere ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.
14:5798.671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -20,73
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.636
14:575,7205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0213
|Açılış
|: 5,7220
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7266
En Düşük
5,6975
14:576,3856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0269
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
14:57277,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 3,14
|Açılış
|: 277,30
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
277,47
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|5,50
|1.375
|% 12,94
|
|DITAS
|9,08
|8.812.125
|% 12,52
|
|MEPET
|1,71
|56.728.639
|% 11,76
|
|BOYP
|15,87
|4.387.456
|% 11,76
|
|MSGYO
|1,51
|8.212.942
|% 11,03
|
|KNFRT
|7,66
|13.676.681
|% -11,03
|
|METRO
|2,87
|31.474.293
|% -8,01
|
|SALIX
|5,15
|12.083
|% -6,36
|
|ADEL
|11,37
|1.617.624
|% -5,41
|
|RODRG
|2,14
|1.067.728
|% -4,89
|
|THYAO
|11,60
|375.418.701
|% -0,26
|
|FENER
|15,70
|211.524.902
|% 2,88
|
|AKBNK
|6,97
|172.738.692
|% 0,58
|
|GARAN
|9,25
|158.869.671
|% 0,22
|
|EREGL
|6,59
|153.140.641
|% 0,15
|
|ISFIN
|2,56
|145.683.607
|% -2,29
|
|AVGYO
|1,21
|59.976.020
|% 4,31
|
|IHLAS
|0,57
|20.874.417
|% -1,72
|
|EKGYO
|1,20
|42.534.478
|% 0,00
|
|THYAO
|11,60
|375.418.701
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3949
|7,4320
|% 0,89
|
|Frank
|5,7729
|5,8077
|% 0,62
|
|Riyal
|1,5219
|1,5296
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.505
|9,49
|
|Altın Gr.
|277
|277
|3,23
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|8,00
|
|Tam
|1.829
|1.875
|13,21
|
|Yarım
|884
|907
|6,38
|
|Çeyrek
|443
|453
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,02
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,05
|
|B. Petrol
|59,85
|59,85
|-0,39
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:07ADBGR
Yüzde 6.05 oranında artışla 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 123, 199 adet işlem
-
15:06MSGYO
Yüzde 8.82 oranında artışla 1.48 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 890, 696 adet işlem
-
15:05XU100
Endeks 98, 875 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 3, 131.00 milyon TL de
-
15:02MRDIN
Yüzde 10.60 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 577, 465 adet işlem
-
15:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 174, 88 artarak (% 0.18 ) 94, 892