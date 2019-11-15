İtalya Ekonomi Bakan Yardımcısı Antonio Misiani, Google, Amazon ve Facebook gibi büyük dijital şirketlerin, İtalya’da elde ettikleri gelir üzerinden vergilendirilmesi konusunda geri adım atmayacaklarını söyledi.
İtalya hükümeti `dijital vergide` kararlı
15.11.2019 17:24
Son güncelleme : 15.11.2019 17:24
AA
İtalya Ekonomi Bakan
Yardımcısı Antonio Misiani, başkent Roma’da düzenlenen bir konferansta yaptığı açıklamada, ABD’nin teknoloji şirketleri de dahil olmak üzere dijital şirketlere yeni bir vergi getirme konusunda hükümet planının devam edeceğini kaydetti.
Misiani, "Taslak bütçenin metni onaylandı. Bunu değiştirmeyi planlamıyoruz." ifadesini kullandı.
İtalya'nın bütçe taslağına göre, internet devleri, gelecek yıldan itibaren İtalya’da elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 oranında vergilendirilecek.
ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu verginin ABD merkezli Google, Amazon ve Facebook gibi büyük şirketleri haksız yere hedef aldığını belirterek, vergilerin uygulanması halinde Washington'un da misilleme yapacağı tehdidinde bulunmuştu.
Uluslararası vergi standartlarını belirleyen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD); 2012'den beri Facebook, Apple, Amazon ve Google gibi dijital devler dahil büyük şirketlerin vergilendirilmesi konusunda çalışıyor.
Daha önce Fransa Ulusal Meclisi'nin kabul ettiği yeni yasaya göre, internet devleri, Fransa'da elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 vergilendirilecek.
Avrupa Birliği'nde (AB) dijital şirketlerin vergilendirilmesi konusunda ortak bir çözüm getirilmesi başarısız olmuştu. AB’nin en büyük ekonomisine sahip ülkesi Almanya da OECD'nin 2020'de dijital vergi konusunda anlaşmasını beklediğini açıklamıştı.
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