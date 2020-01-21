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İtalyan şirketleri Türkiye`de yatırım yapmaktan memnun

21.01.2020 09:36

Son güncelleme : 21.01.2020 09:36
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Destek Ajansı Başkanı Arda Ermut, Türkiye`de yatırımları bulunan İtalyan şirketleri arasında yapılan bir ankette yüksek düzeyde memnuniyet oranının yakalanmış olmasını "önemli ve çok başarılı" olarak değerlendirdi.



AA

Roma merkezli Uluslararası Politikalar Çalışma Merkezi'nin (CeSPI),  IXE araştırma şirketine Kasım-Aralık 2019 döneminde yaptırdığı "İtalyan  şirketlerinin Türkiye'deki yatırımlarına ilişkin anket"in sonuçlarına ilişkin  sunum, Grimaldi Hukuk Bürosu'nda gerçekleştirildi.

Sunuma, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Destek Ajansı Başkanı Ermut,  Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Türkiye'nin Vatikan  Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın yanı sıra çok sayıda İtalyan iş insanı ve ilgili  katıldı.

CeSPI Direktörü Daniele Frigeri, İtalya'nın, Türkiye için ilk  sıralarda yer alan ticari bir partner olduğunu, aynı şekilde Türkiye'nin de  İtalya için üst sıralarda yer aldığını belirterek, ikili ilişkilerde büyüme  gözlemlediklerini ve bu nedenle İtalyan şirketlerindeki Türkiye algısını analiz  etmek üzere bu çalışmayı yaptırdıklarını söyledi.

Anketi yapan Ixe Şirketi Başkanı Roberto Weber ise anketteki çarpıcı  sonuçlara değinirken, her 10 İtalyan şirketinden 9'unun Türkiye'de yatırım  yapmaktan memnun olduğunu tespit ettiklerini bildirdi. Ankete katılan şirket  temsilcilerinin, yüzde 87'sinin Türk piyasasını başkalarına da tavsiye  edebileceğini belirttiğini anlatan Weber, yüzde 80'inin de Türkiye'nin jeopolitik  konumunu, iş imkanlarına olumlu etken olarak gördüğünü aktardı.

Weber, Türk piyasasının sağlamlığı ve Türkiye'de iş yapmanın güvenli  olup olmadığı sorusuna yüzde 85 oranında olumlu geri dönüş alındığını aktardı.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli de iki ülke arasındaki  ticari-ekonomik ilişkilerin, karşılıklı şekilde geliştiğini ifade ederek, İtalya  Başbakanı Giuseppe Conte'nin, geçen haftaki Türkiye ziyaretinde görüştüğü  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber, iki ülke arasındaki ticaret  hacminin 30 milyar dolar seviyesine çıkarma taahhüdünü yinelediğini kaydetti.

Türkiye'de yaşayan İtalyan akademisyen ve yazar Valeria Giannotta da  Ixe'nin anketindeki sonuçların, bir gerçeğin teyidi anlamına geldiğini  belirterek, "Bu anket, İtalya ve Türkiye'nin basit bir dostluktan öte bir  ilişkisinin olduğunu gösteriyor, İtalyan şirketlerinin güçlü etkinliği de bunu  gösteriyor." dedi.

"Sonuçları bizim için de önemliydi"

Toplantının ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan  Cumhurbaşkanlığı Yatırım Destek Ajansı Başkanı Arda Ermut, anketin, Türkiye'de iş  yapan 80'e yakın İtalyan şirketle görüşülerek yapılmış enteresan bir anket  olduğunu ifade ederek, "Sonuçları bizim için de önemliydi. Tatmin olma anlamında,  Türkiye'deki şirketin performansından 10'da 9 gibi bir memnuniyet oranı var ki,  bu çok önemli ve çok başarılı." ifadelerini kullandı.

Ermut, şunları kaydetti:

"Biz Yatırım Ofisi olarak, halihazırdaki yatırımcıları memnun etmenin,  önümüzdeki dönemde daha çok yatırım çekmenin en önemli yolu olduğunu bildiğimiz  için, orada yüzde 10'luk kesimin dertleri neyse öğrenip, Türkiye'de yaşadıkları  tecrübeyi pozitif hale getirmenin yoluna bakmamız gerektiğini özellikle dile  getirdik. Fakat bunun dışında, Türkiye'nin hukuk sistemiyle, mali disipliniyle ve  aynı zamanda bölgesel üs olarak potansiyeliyle ilgili soruların nasıl yüksek  oranda pozitif cevaplandığını, İtalyan yatırımcılar tarafından görmek önemli."

Ermut, Türkiye'nin halihazırda başta Avrupa olmak üzere Batı  dünyasındaki algısı ve Türkiye'deki gerçeklik potansiyelleri arasında ciddi fark  olduğunu dile getirerek, "Bu da tabii bizim gibi kurumların ve aynı zamanda yurt  dışı misyonlarının, bütün Türkiye’nin tanıtımıyla ilgili otoritelerin, bu işin  fahri büyükelçisi görevi gören yatırımcıların, iş adamlarımızın,  iş  kadınlarımızın da bu konuda biraz daha ellerini taşını altına koyması gerektiğini  gösterdi. Ama bizim için çok cesaret verici sonuçları var. İnşallah, önümüzdeki  dönem bunların üzerinde daha iyi çalışarak, Türkiye'ye İtalya'dan daha fazla  yatırım nasıl kazandırırız, onun yoluna bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıyı son derece müspet bulduğunu aktaran Ermut, "Özellikle bizim  son birkaç senedir Avrupa ile politik temellerde yaşadığımız problemlerle,  bunların iş dünyasına yatırımlara etkisi noktasında çok sorular aldığımız  dönemler geçirdik. Bu birkaç yıllık periyottan sonra İtalya başta olmak üzere  diğer Avrupa ülkeleri açısından özellikle yatırım ortaklığı ve iş ilişkileri, iş  dünyasının bağlantıları bakımından bu tip pozitif geri dönüşler almak bizim  gelecekte yapacağımız çalışmalar açısından çok cesaret verici. İnşallah, bu  trendin daha da iyileşerek ileriye gitmesini umuyoruz." diye konuştu.





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