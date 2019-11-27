Japon hisse senetleri bu yıl yüzde 17`den fazla değer kazandılar, ancak ralli sona ermedi.
Japon hisse senetlerinde ralli sona ermedi
27.11.2019 09:14
Son güncelleme : 27.11.2019 09:14
Japon hisse senetleri bu yıl yüzde 17'den fazla değer kazandılar, ancak birçok büyük yatırım bankasına göre bu rallinin henüz sonuna gelinmedi ve yukarı hareket 2020 yılında da devam edecek.
Nikkei 225 Endeksi'nin yıl başından bu yana yüzde 17,2 değer kazandığına işaret eden UBS, Nomura ve Morgan Stanley, Japonya'da şirket karlarında beklenen toparlanmanın 2020'de hisse senedi fiyatlarını daha yukarı taşıyacağını öngörüyorlar.
Nomura'ya göre Nikkei 225 Endeksi 2020 yılı sonuna kadar 25 bin puan seviyesine kadar yükselecek. Endeks bugün yüzde 0,3 artışla 23,437 puandan kapandı.
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104.718
18:055,7683
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|Önceki Kapanış
|: 270,87
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271,05
En Düşük
270,25
BIST En Aktif Hisseler
|NETAS
|12,02
|170.185.308
|% 19,96
|
|INTEM
|8,85
|11.773.111
|% 19,92
|
|ANELE
|2,76
|25.802.957
|% 18,97
|
|DERAS
|2,91
|65.441.039
|% 15,48
|
|MTRYO
|2,67
|3.417.432
|% 14,10
|
|EGCYH
|0,10
|12.501
|% -9,09
|
|IHEVA
|2,29
|2.917.985
|% -8,40
|
|UFUK
|2,14
|70.850
|% -8,15
|
|ESCOM
|1,13
|34.863.460
|% -5,83
|
|RYGYO
|2,22
|7.104.460
|% -5,53
|
|THYAO
|13,74
|2.185.227.959
|% 2,23
|
|SISE
|4,85
|721.442.493
|% 2,75
|
|KRDMD
|2,46
|561.555.728
|% 2,50
|
|GARAN
|10,01
|504.758.560
|% 0,81
|
|ASELS
|18,84
|461.830.324
|% 0,64
|
|KRDMD
|2,46
|561.555.728
|% 2,50
|
|THYAO
|13,74
|2.185.227.959
|% 2,23
|
|SISE
|4,85
|721.442.493
|% 2,75
|
|EKGYO
|1,48
|180.513.831
|% 1,37
|
|TSPOR
|1,87
|167.812.084
|% 1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3877
|7,4248
|% -0,02
|
|Frank
|5,7553
|5,7899
|% 0,00
|
|Riyal
|1,5334
|1,5410
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.459
|-3,89
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|0,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-0,75
|
|Yarım
|859
|882
|-0,37
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,18
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,02
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|-0,01
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|B. Petrol
|63,13
|63,13
|-0,08
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