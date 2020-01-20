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Japon sanayi devi Mitsubishi`ye siber saldırı

20.01.2020 11:37

Son güncelleme : 20.01.2020 11:37
Japon ağır sanayi şirketi Mitsubishi Elektrik`in büyük çaplı siber saldırıya uğradığı bildirildi.



AA

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Mitsubishi Grup  bünyesinde faaliyet gösteren şirket, Japonya'daki idari ofisinin  bilgisayarlarından yetki dışı erişimle bilgi çalındığını açıkladı.

Şirket açıklamasında, ilk kez geçen yıl haziranda Japonya'daki ağ  bilgisayarlarında şüpheli faaliyete rastlanmasının ardından başlatılan iç  soruşturma sonucunda, bunun büyük çaplı bir siber saldırı olduğu ve bu yolla  ağlardan büyük miktarda bilgi çalındığının anlaşıldığı belirtildi.

Siber saldırı nedeniyle çok sayıda özel yazışma ve dokümanın  bilgisayar korsanlarının eline geçtiği vurgulanan açıklamada, bunlar arasında  Savunma Bakanlığı ve Nükleer Düzenleme Otoritesi gibi hükümete bağlı kurum ve  kuruluşlarla yapılan yazışmaların yanı sıra elektrik, doğal gaz, telekomünikasyon  ve demir yolu gibi altyapı hizmeti sağlayan özel şirketlerle yürütülen projelere  dair bilgilerin bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, çalınan bilgilerin altyapı projelerine dair hassas  bilgileri içermediğinin altı çizilerek, saldırının yol açtığı endişe ve kaygılar  nedeniyle özür dilendi.

Kabine Sekreteri Yoşihide Suga da Mitsubishi'nin konuyla ilgili  hükümeti bilgilendirdiğini, çalınan bilgilerin ağırlıkla şirketin insan  kaynakları ve satış gibi işletme konularıyla ilgili olduğu, savunma teknolojileri  ve elektrik enerjisi gibi hassas sektörlerdeki bilgilerin risk altında olmadığını  aktardığını kaydetti.

ÇİNLİ BİLGİSAYAR KORSANLARINDAN ŞÜPHELENİLİYOR

Siber saldırının arkasında, kişisel bilgisayarlar ve bilgisayar  ağlarına sızma saldırıları düzenledikleri bilinen Çinli bilgisayar korsanları  grubunun olduğundan şüpheleniliyor.

Mitsubishi Elektrik, elektrik altyapı projelerinin yanı sıra savunma  alanında da faaliyet gösteriyor. Şirket, 2018'de Japonya'nın üçüncü büyük savunma  üreticisi konumunda bulunuyordu.




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