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Japon şirketi Takata, 10 milyon hava yastığını geri çağırdı

09.01.2020 12:39

Son güncelleme : 09.01.2020 13:06
Oto güvenlik ekipmanları üreticisi Japon şirketi Takata, tespit edilen imalat hatası sonrası 10 milyon hava yastığını geri çağırma kararı aldı. ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) açıklamasında, 10 milyonun tahmini bir rakam olduğu belirtildi. Söz konusu durumdan etkilenen araç sayı tam olarak netlik kazanmazken hava yastıklarının "sert bir savrulma" ve "çok fazla baskı"yla patlayabildiği ifade edildi.



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İmalat hatalarından Audi, BMW, Honda, Daimler Vans, Fiat Chrysler,  Ferrari, Ford, General Motors, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota ve  Volkswagen gibi markalar da etkileniyor.

Subaru, dün hava yastıkları değiştirilmek üzere yaklaşık 500 bin aracı  geri çağırmıştı. Hatalı hava yastıkları nedeniyle dünya genelinde 19 otomotiv  üreticisi, 70 milyondan fazla aracı geri çağırmaya hazırlanıyor. Takata'nın  1995-2000 yıllarında ürettiği hava yastıklarının toplam 100 milyon araçta  bulunduğu tahmin ediliyor.

Araç sahipleri, 17 haneli araç kimlik numarası ile NHTSA internet  sitesi üzerinden araçlarının geri çağrılmadan etkilenip etkilenmediğini kontrol  edebilecek.

ABD'DE OTOMOTİV ÜRETİCİLERİNE HATALI HAVA YASTIĞI NEDENİYLE SORUŞTURMA 

NHTSA, Takata'nın ürettiği hava yastıklarında tespit edilen imalat  hatası sonrası, söz konusu ürünlerin kullanıldığı araçlarını geri çağırmayan  otomotiv üreticileri hakkında soruşturma başlatmıştı.

Takata ürünlerinde, kaza anında hava yastığını şişiren metal gaz  tenekesinin patlamasına ve yolcunun yüzüne şarapnel şeklinde saçılmasına yol açan  bir üretim hatası tespit edilmişti.

Hava yastığının kaza anında şişmesi için küçük bir patlama yaratan  amonyum nitrat maddesinin yüksek basınç ve nem koşullarında  içinde bulunduğu gaz  tenekesini patlattığı anlaşılmıştı.

Hava yastığındaki üretim hatası, Avustralya'da BMW 3 serisi binek  otomobil kullanan sürücünün ölüme yol açmıştı.

BMW, hatalı hava yastıklarının bulunduğu 116 bin aracı geri çağırmıştı.





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