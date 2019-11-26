Japonların çelik endişesi sürüyor

BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|4,59
|4.429.510
|% 3,82
|IHLAS
|0,62
|35.149.082
|% 0,00
|ICBCT
|5,07
|211.976.105
|% 0,00
|HURGZ
|1,52
|7.298.499
|% 0,00
|HDFGS
|1,86
|11.977.891
|% 0,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3903
|7,4273
|% 0,08
|Frank
|5,7436
|5,7782
|% 0,17
|Riyal
|1,5279
|1,5355
|% 0,12
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.456
|1.456
|1,16
|Altın Gr.
|269
|269
|0,39
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-1,00
|Tam
|1.779
|1.824
|0,16
|Yarım
|860
|882
|0,08
|Çeyrek
|431
|441
|0,04
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,94
|0,03
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,00
|B. Petrol
|62,59
|62,59
|-0,03
Seans Raporu
- 17:59IHYAY Yüzde -6.19 oranında düşüşle 0.91 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 825, 038 adet işlem
- 17:58XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1426, 8 kaybederek (% -1.09 ) 129, 920
- 17:58XU100 Endeks 105, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 98 altında . İşlem hacmi 9, 748.00 milyon TL de
- 17:58DYOBY Yüzde -5.61 oranında düşüşle 4.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 958, 055 adet işlem
- 17:56IHYAY Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 780, 811 adet işlem