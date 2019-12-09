Japonya, GSYH büyüme oranını revize etti















Japonya Kanfine Ofisi, Temmuz-Eylül dönemini kapsayan 3'üncü çeyrek için GSYH büyüme oranını ilk tahmin olan yüzde 0,2'den yüzde 1,8'e revize edildiğini bildirdi.Ekonomistler 3'üncü çeyrek büyüme oranının yüzde 0,7'ye revize edilmesini bekliyorlardı.3'üncü çeyrekte GSYH revize verilerle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 arttı. İlk tahminde büyüme oranı yüzde 0,1 olarak açıklanmıştı.