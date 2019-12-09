Japonya üçüncü çeyrek GSYH büyüme oranını yüzde 1,8`e revize etti.
Japonya, GSYH büyüme oranını revize etti
09.12.2019 09:16
Son güncelleme : 09.12.2019 09:16
Japonya Kanfine Ofisi, Temmuz-Eylül dönemini kapsayan 3'üncü çeyrek için GSYH büyüme oranını ilk tahmin olan yüzde 0,2'den yüzde 1,8'e revize edildiğini bildirdi.
Ekonomistler 3'üncü çeyrek büyüme oranının yüzde 0,7'ye revize edilmesini bekliyorlardı.
3'üncü çeyrekte GSYH revize verilerle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 arttı. İlk tahminde büyüme oranı yüzde 0,1 olarak açıklanmıştı.
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|: 109.009
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En Düşük
108.352
18:055,7819
En Yüksek
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|Açılış
|: 5,7790
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 271,80
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En Düşük
271,05
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|3,93
|113.214.020
|% 19,82
|
|GLRYH
|2,20
|24.893.826
|% 14,58
|
|DENCM
|7,77
|28.498.974
|% 12,77
|
|BOSSA
|9,38
|43.004.690
|% 12,74
|
|RYGYO
|3,06
|23.016.889
|% 12,09
|
|FONET
|6,40
|66.002.213
|% -20,00
|
|SMART
|9,57
|12.178.811
|% -19,98
|
|DERAS
|3,82
|97.472.927
|% -19,92
|
|KFEIN
|11,45
|121.569.023
|% -16,30
|
|MEMSA
|0,24
|261.732
|% -7,69
|
|THYAO
|13,72
|929.233.372
|% -0,36
|
|ASELS
|19,35
|718.883.182
|% -1,68
|
|ISFIN
|3,05
|537.039.170
|% 6,27
|
|GARAN
|10,36
|450.587.939
|% 0,39
|
|TTKOM
|7,23
|443.507.916
|% 1,54
|
|ISFIN
|3,05
|537.039.170
|% 6,27
|
|EKGYO
|1,48
|254.243.262
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,40
|160.274.748
|% 6,06
|
|KRDMD
|2,41
|234.527.234
|% -0,41
|
|TSKB
|1,16
|99.943.909
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5757
|7,6137
|% -0,08
|
|Frank
|5,8101
|5,8451
|% -0,21
|
|Riyal
|1,5369
|1,5446
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.461
|1.461
|-0,02
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|1.802
|1.829
|3,00
|
|Tam
|1.793
|1.838
|-4,41
|
|Yarım
|867
|889
|-2,13
|
|Çeyrek
|435
|445
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|16,58
|16,60
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,09
|-0,00
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|B. Petrol
|64,16
|64,16
|-0,23
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