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Japonya Merkez Bankası faizi değiştirmedi

21.01.2020 09:50

Son güncelleme : 21.01.2020 10:07
Japonya Merkez Bankası, politika faizini yüzde eksi 0.1`de sabit tuttu ve ekonomik büyüme tahminlerini hafif yukarı revize etti. Japonya Merkez Bankası yüzde 2 olan enflasyon hedefine ulaşmasını engelleyen riskler azalana kadar, faizlerin mevcut seviyelerde ya da daha düşük seviyelerde kalma taahhüdünü sürdürdü.



DHA

Beklentilere paralel olarak faiz oranını değiştirmeyen Japonya Merkez Bankası (BoJ) ayrıca, tahvil getirisi eğrisi kapsamında da 10 yıllık Japonya devlet tahvilleri eğrisini (BoJ) yüzde 0.0 düzeyinde tutmak için JGB alımları yapılacağını açıkladı. Banka, JGB alımlarının yıllık 80 trilyon yen artmasını öngörüyor.

Bankadan faiz kararı sonrası yapılan açıklamada şu değerlendirme yer aldı:

"Deniz aşırı ülkelerde talep artışının kısıtlı olmasıyla görülen ve mevcut düzeylerini bir süre daha koruması beklenen yavaşlamanın etkisiyle, Japonya ekonomisindeki genişleme eğilimi öngörülen dönemde (2021 mali yılı) devam edecektir."

Bunun yanında BoJ, Ekonomik Aktivite Görünümünde, deniz aşırı ülkelerdeki gelişmeler sonucu tüketici fiyatlarının düştüğünü ve Japonya ekonomisine yönelik risklerin hafiflediğini belirtti:

"Özellikle deniz aşırı ülkelerde görülen gelişmelerle, ekonomik aktiviteye yönelik riskler azalmıştır. Yüzde 2.0 düzeyindeki fiyat istikrarı hedefine ulaşma eğilimi, çok sıkı olmamasına karşın korunmaktadır."




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