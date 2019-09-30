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Japonya`nın sanayi üretimi geriledi

30.09.2019 09:27

Son güncelleme : 30.09.2019 09:27
Japonya`nın sanayi üretimi ağustos ayında öncü verilerle piyasa tahminlerinden daha olumsuz bir seyir izledi.



Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) verilerine göre, mevsimsel düzeltilmiş sanayi üretimi aylık %1,2 düşüş gösterdi.

Analistlerin beklentisi %0,5 düşüş olacağı yönündeydi.

Üretimde yıllık bazda %4,7 düşüş yaşandı. Analistler %1,8 düşüş olacağını tahmin ediyorlardı.

Bilgi notları:

- Nakliyeler aylık %1,4, yıllık %4,6 düşüş gösterdi.

- Stoklarda aylık değişim olmazken, yıllık %2,7 artış yaşandı.

- Eylül ayında sanayi üretiminin %1,9 artması bekleniyor.

- Ekim ayında sanayi üretiminin %0,5 azalması bekleniyor.

- Nihai veriler 15 Ekim'de açıklanacak.




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