Japonya`nın sanayi üretimi ağustos ayında öncü verilerle piyasa tahminlerinden daha olumsuz bir seyir izledi.
Japonya`nın sanayi üretimi geriledi
30.09.2019 09:27
Son güncelleme : 30.09.2019 09:27
Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) verilerine göre, mevsimsel düzeltilmiş sanayi üretimi aylık %1,2 düşüş gösterdi.
Analistlerin beklentisi %0,5 düşüş olacağı yönündeydi.
Üretimde yıllık bazda %4,7 düşüş yaşandı. Analistler %1,8 düşüş olacağını tahmin ediyorlardı.
Bilgi notları:
- Nakliyeler aylık %1,4, yıllık %4,6 düşüş gösterdi.
- Stoklarda aylık değişim olmazken, yıllık %2,7 artış yaşandı.
- Eylül ayında sanayi üretiminin %1,9 artması bekleniyor.
- Ekim ayında sanayi üretiminin %0,5 azalması bekleniyor.
- Nihai veriler 15 Ekim'de açıklanacak.
18:05105.152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 102.211
|
|Önceki Kapanış
|: 105.152
|
105.242
En Düşük
102.211
18:055,6745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0015
|Açılış
|: 5,6690
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6600
|
5,6776
En Düşük
5,6602
18:056,2041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0043
|Açılış
|: 6,1990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1890
|
6,2132
En Düşük
6,1938
18:05272,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,08
|Açılış
|: 272,00
|
|Önceki Kapanış
|: 273,08
|
273,55
En Düşük
271,68