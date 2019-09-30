JP Morgan, Euro Bölgesi hisse senetleri için tavsiyesini `ağırlığını artır`a yükseltti.
JP Morgan, Euro Bölgesi hisse senedi tavsiyesini yükseltti
30.09.2019 11:58
Son güncelleme : 30.09.2019 12:02
Uzun süredir tercihini ABD hisse senetlerinden yana yapan JP Morgan, bugün yayınladığı raporda Euro
Bölgesi hisse senetleri
için tavsiyesini 'ağırlığını artır'a çıkardı.
ABD hisse senetleri
için tavsiyesini 'nötr'e indiren JP Morgan stratejisti Mislav Matejka, Euro
Bölgesi hisse senetlerinin cari fiyatlarının pozisyon almak için oldukça iyi bir nokta olduğunu belirterek, "Euro Bölgesi hisse senetlerinde geri sıçrama için bir fırsat olduğuna inanıyoruz" dedi.
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