JP Morgan: S&P 500 için balondan söz edilemez















Önceki piyasa balonları ile tutarlı bir noktaya gelinmesi için S&P 500'ün 3.700 puana ulaşması veya burayı geçmesi gerektiğini ifade eden JP Morgan stratejistleri Jason Hunter ve Alix Teppern Floman, dün yayınladıkları araştırma notunda, balon olarak tanımlanan piyasaya ulaşmak için 2-3 yıllık yükseliş dönemini takip eden 12 aylık bir yüksek performans dönemi gerektiğini vurguladılar.S&P 500'ün 2017-2019 dönemindeki performansının önceki balon oluşumlarındaki formasyonla eşleştiğini ancak en önemli aşamanın henüz yaşanmadığını savunan stratejistler, "Yaşanan fiyat hareketini balon olarak tanımlamak için bir yıl süren yüksek performans aşamasına ihtiyaç var. Endeks 2020'nin ikinci yarısında 3.700 puanı yakalamalı veya aşmalı" değerlendirmesini yaptılar.