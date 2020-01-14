JP Morgan Chase tarafından yapılan analizlere göre ABD hisse senedi piyasaları henüz balon olarak tanımlanacak bölgeye ulaşmış değiller.
JP Morgan: S&P 500 için balondan söz edilemez
14.01.2020 09:19
Son güncelleme : 14.01.2020 09:23
Önceki piyasa balonları ile tutarlı bir noktaya gelinmesi için S&P 500'ün 3.700 puana ulaşması veya burayı geçmesi gerektiğini ifade eden JP Morgan stratejistleri Jason Hunter ve Alix Teppern Floman, dün yayınladıkları araştırma notunda, balon olarak tanımlanan piyasaya ulaşmak için 2-3 yıllık yükseliş dönemini takip eden 12 aylık bir yüksek performans dönemi gerektiğini vurguladılar.
S&P 500'ün 2017-2019 dönemindeki performansının önceki balon oluşumlarındaki formasyonla eşleştiğini ancak en önemli aşamanın henüz yaşanmadığını savunan stratejistler, "Yaşanan fiyat hareketini balon olarak tanımlamak için bir yıl süren yüksek performans aşamasına ihtiyaç var. Endeks 2020'nin ikinci yarısında 3.700 puanı yakalamalı veya aşmalı" değerlendirmesini yaptılar.
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|: 119.595
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|Önceki Kapanış
|: 120.249
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120.900
En Düşük
119.595
18:055,8744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
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|Açılış
|: 5,8740
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|Önceki Kapanış
|: 5,8790
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5,8845
En Düşük
5,8604
18:056,5454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
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|: 6,5260
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|Önceki Kapanış
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6,5528
En Düşük
6,5283
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
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|Açılış
|: 290,30
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|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
292,39
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,50
|100.075.758
|% 20,00
|
|HUBVC
|25,24
|107.391.909
|% 19,96
|
|RYGYO
|6,31
|115.000.417
|% 19,96
|
|YUNSA
|13,30
|149.188.760
|% 19,93
|
|RYSAS
|6,88
|140.667.374
|% 19,86
|
|INFO
|6,50
|26.773
|% -7,01
|
|ATAGY
|4,17
|13.952.337
|% -5,66
|
|ITTFH
|3,40
|172.830.509
|% -5,29
|
|NIBAS
|5,00
|110.833
|% -5,12
|
|VKING
|3,50
|1.472.565
|% -4,89
|
|THYAO
|14,84
|2.473.672.531
|% 3,06
|
|PETKM
|4,09
|1.514.608.444
|% 4,60
|
|HALKB
|6,60
|728.340.551
|% 2,01
|
|KRDMD
|2,97
|691.356.284
|% 4,58
|
|ASELS
|22,92
|537.283.769
|% 0,97
|
|PETKM
|4,09
|1.514.608.444
|% 4,60
|
|EKGYO
|1,58
|501.952.571
|% 3,95
|
|KRDMD
|2,97
|691.356.284
|% 4,58
|
|ALBRK
|1,72
|332.561.519
|% 1,18
|
|THYAO
|14,84
|2.473.672.531
|% 3,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6102
|7,6484
|% 0,17
|
|Frank
|6,0270
|6,0633
|% 0,20
|
|Riyal
|1,5614
|1,5692
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.537
|1.538
|-11,36
|
|Altın Gr.
|291
|291
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|1.951
|1.966
|-20,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-12,07
|
|Yarım
|935
|959
|-5,84
|
|Çeyrek
|469
|480
|-2,92
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,72
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|-0,04
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|B. Petrol
|64,25
|64,25
|0,05
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