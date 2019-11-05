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Kalkınma Yatırım Bankası’nın aktifleri 18,5 milyar TL’ye ulaştı

05.11.2019 13:19

Son güncelleme : 05.11.2019 13:19
Kalkınma Yatırım Bankası’nın aktifleri eylül ayı itibarıyla 18,5 milyar TL’ye ulaştı ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8, 2018 yıl sonuna göre ise yüzde 17,5’lik bir büyüme performansı sergiledi.



AA

Kalkınma finansmanı misyonunun yanı sıra yatırım bankacılığı ürünleri  ve sermaye piyasası araçlarını daha etkin kullanma hedefi doğrultusunda bir  dönüşüm sürecine giren ve yönetim merkezini İstanbul’a taşıyan Kalkınma Yatırım  Bankası, 9 aylık finansal sonuçlarını ve yeni dönem hedeflerini düzenlediği basın  toplantısıyla paylaştı. 

Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda ihracatın artırılmasına  ve ekonominin büyümesine, yerlileştirmeye yönelik yatırımları destekleyen  Kalkınma Yatırım Bankası, dönüşüm sürecinde eklenen yatırım bankacılığı ile  danışmanlık hizmetini güçlendirecek ve sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı  sağlayacak.

Bankanın hizmetleri arasına eklenen Türkiye Kalkınma Fonu ve alt  fonları aracılığıyla da ülkemizin büyümesinde önemli rol oynayan sektörler ve  yeni nesil girişimlere yatırım yapılarak özellikle girişim ekosisteminin gelişimi  hedefleniyor. 

SERMAYE YETERLİLİK ORANI YÜZDE 22,4 OLDU

Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik daha fazla proje sağlamak üzere  büyümeye odaklanan banka ilk dokuz aylık sonuçlarıyla da girdiği dönüşüm  sürecinin olumlu sonuçlarını almaya başladı. Bankanın aktifleri eylül ayı  itibarıyla 18,5 milyar TL’ye ulaştı ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde  12,8, 2018 yıl sonuna göre ise yüzde 17,5’lik bir büyüme performansı sergiledi.  

Toplam aktifin yüzde 78,3’ünü oluşturan kredilerinin tutarı, eylül  ayında 14,5 milyar TL’ye ulaşırken, kredi hacmi 2018 yılı sonuna göre yüzde 6  artış gösterdi.

Aktif kalitesinin önemli bir göstergesi olan brüt takipteki kredilerin  toplam kredilere oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puan azalarak 2019  yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 düzeyine geriledi. Bankanın sermaye  yeterlilik oranı üçüncü çeyrek dönemde yüzde 58 artışla sektör ortalamasının  üzerine çıkarak yüzde 22,4 oldu.

Eylül ayı itibarıyla net faiz geliri bir önceki yılın aynı dönemine  göre yüzde 76,8 artarak 549,2 milyon TL düzeyine yükselirken, faaliyet gelirleri  yüzde 89,2 artarak 603,4 milyon TL’ye ulaştı. Kalkınma Yatırım Bankası’nın dokuz  aylık dönem kârı ise 359,7 milyon TL olarak gerçekleşti. 

"KALKINMA SAĞLAMAK VE YARINLARA DEĞER KATMAK TEMEL HEDEFİMİZ"

Toplantıda konuşan İbrahim Öztop, Kalkınma Yatırım Bankası’nın 45  yıllık “yepyeni” bir banka olduğunu ifade ederek, bankanın kuruluşunun 1975  yılına uzandığını ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına hizmet edecek  projeleri finanse etmek amacıyla çalıştıklarını belirtti. 

Öztop, ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusundaki uzun  vadeli stratejilerine katkı sağlamak üzere yapılandıklarını aktararak, 2018  yılında bankanın faaliyet alanının genişletilip yatırım bankacılığının da  eklendiğini ifade etti. 

Bu yeni misyonunun gereği olarak haziran ayında genel merkezlerini  İstanbul’a taşıdıklarını dile getiren Öztop, “Kurumsal hafızamızı taşıyan ve yola  İstanbul’da devam etmek isteyen arkadaşlarımızla, bankacılık sektöründe deneyim  sahibi arkadaşlarımızı bir araya getirerek yeni bir takım kurduk.”  dedi.  Yatırımcıların finansman ve danışmanlık ihtiyacını karşılayarak  ülkemizin sürdürülebilir kalkınma öncelikleri doğrultusunda yapısal dönüşümü ve  sermayenin tabana yayılmasına katkı sağlamak için çalıştıklarını kaydeden Öztop  şöyle devam etti:

“Değerlerimiz doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma sağlamak ve  yarınlara değer katmak temel hedefimizdir. Dinamik, yenilikçi, çevreye ve topluma  duyarlı bankacılık anlayışıyla çalışanlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza değer  katmayı misyonumuz olarak tanımlıyoruz. Girişimden sanayi şirketlerine ve  KOBİ’lere kadar ülkemize katkıda bulunacak tüm şirketlere sunacağımız kredi,  sermaye desteği, ortaklık ve danışmanlık hizmetlerimizle kalkınmaya desteğimizi  sonuna kadar sürdüreceğiz.” 

"KALKINMA BANKACILIĞI, KARDAN ZİYADE EKONOMİNİN BÜYÜMESİNE ODAKLANIR"

Kalkınma Bankacılığı, Yatırım Bankacılığı ve Türkiye Kalkınma Fonu  olmak üzere üç temel alanda faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran İbrahim Öztop,  ana fonksiyonları olan sürdürülebilir kalkınma projelerinin finansmanına devam  ettiklerini belirtti.

Bugüne kadar sanayiden turizme, hizmet sektöründen sürdürülebilir  enerji projelerine kadar pek çok farklı alanda uzun vadeli kredi temin etmiş bir  banka olduklarını ifade eden Öztop, “Finanse edilen projelerin seçim  kriterlerinden, süreç ve değerlendirme aşamalarına kadar tüm safhalarını büyük  bir titizlikle yürütüyor hem finansörlerimize hem proje yöneticilerine sunulan  detaylı raporlamalarla işimizi daha ileriye taşıyoruz.” ifadelerini  kullandı.

“Ana hedefimiz Türkiye’nin 11. Kalkınma Planı çerçevesinde ülke  gelişimine katkı sağlayacak, ülkenin ithalatını azaltıp ihracatı artıracak her  sektöre destek olmak.” diyen Öztop şunlara dikkati çekti:

“Kalkınma bankacılığı, kardan ziyade ekonominin büyümesine odaklanır. Dünyadaki gelişmiş ekonomilere baktığınızda, kalkınma bankalarının sistem içinde  ne kadar büyük bir yere sahip olduğunu görürsünüz. Sahip oldukları bu gücü ülke  ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi için kullanırlar. Özellikle Batı’daki pek  çok ülkede kalkınma bankalarının yatırımları destekleme boyutları ülkemize göre  oldukça yüksektir.  Kalkınma Yatırım Bankası olarak bizim amacımız da bankamızı  büyüterek sürdürülebilir kalkınmaya yönelik daha fazla projeye finansman  sağlamaktır.” 

"TÜRKİYE KALKINMA FONU İLE GİRİŞİM EKOSİSTEMİNİN GELİŞİMİNDE ÖNEMLİ OYUNCULARDAN BİRİ OLACAĞIZ"

Öztop, şirket birleşme ve satın alma  faaliyetleri, sermaye piyasası ürünleri ve finansal danışmanlık hizmetleri ile  işletmelerin yurt içi ve yurt dışı fon kaynaklarına ulaşmalarında öncü rol  üstlenmeyi hedeflediklerini hatırlattı.

Sermaye piyasalarında, yenilikçi ürün geliştirmede, sermaye  piyasalarının derinleştirilmesinde ve yatırımcı tabanının zenginleştirilmesinde  etkin bir oyuncu olmayı da hedeflediklerini vurgulayan Öztop, “Bu kapsamda menkul  kıymetleştirme işlemlerine aracılık etmek üzere Varlık Finansman Fonu’nu kurarak  ilki Aralık 2018, ikincisi ise bu yılın ilk çeyreğinde olmak üzere toplam 4,15  milyar TL tutarında Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı yaptık. Önümüzdeki dönem  yoğun olarak seküritizasyon, halka arzlar, finansal danışmanlık fizibilite  danışmanlığı alanlarında aktif rol oynayacağız.” yorumunda  bulundu. 

Öztop, Kalkınma Fonu ve ona bağlı alt fonlar üzerinden hem  teknoloji ağırlıklı yeni nesil girişimleri hem sanayinin büyümesine katkıda  bulunacak şirketleri destekleyeceklerini dile getirerek, “Bölgesel, küçük ancak  büyüme potansiyeli olan şirketler de yatırım hedefleri arasında. Türkiye Kalkınma  Fonu ve alt fonlarıyla birlikte ülkemizin büyümesinde önemli rol oynayan  sektörler ve yeni nesil girişimlere yatırım yaparak özellikle girişim  ekosisteminin gelişiminde önemli oyunculardan biri olacağız.” değerlendirmesinde  bulundu.




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