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Kamil Koç resmen FlixBus`a katıldı

11.10.2019 11:31

Son güncelleme : 11.10.2019 11:33
FlixBus Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi Andre Schwammlein, "Kamil Koç, şu ana kadar yaptığımız en büyük satın alma ve bu da Türkiye`ye ve buradaki fırsatlara olan güçlü inancımızı gösteriyor. Bizim Türkiye`ye yapacağımız yatırımlar konusunda çok uzun vadeli bir vizyonumuz ve işimizi büyütmek gibi net bir amacımız var" dedi.



AA

Avrupa'nın en hızlı büyüyen seyahat girişimi FlixBus ve özel sermaye şirketi Actera, Türkiye'nin köklü otobüs şirketi Kamil Koç'un Avrupa'nın en geniş şehirler arası otobüs ağına sahip FlixBus'a katılması konusunda anlaşmaya  vardığını ağustos ayında duyurmuştu.

AA muhabirinin şirketten aldığı bilgilere göre, tüm ilgili kurumların  onayının alınmasını takiben anlaşma resmi olarak sonuçlandı. Böylece Kamil Koç'un  ülke çapında sunduğu seferler, Avrupa ve ABD'de 29 ülkede, 2 binden fazla noktada  günde 350 bin sefer sunan FlixBus ağının bir parçası haline geldi.

Anlaşmanın resmi olarak sonuçlanmasıyla FlixBus'ın ve Kamil Koç'un  organizasyon yapılarının ve sefer ağlarının entegrasyon süreci için çalışmalara  başlandı. Şirketin Türkiye'de hangi isimle devam edeceği ise henüz kesinleşmedi.

"GÜÇLÜ BİR OYUNCUYU SATIN ALARAK YATIRIM YAPMAYA KARAR VERDİK"

AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Andre Schwammlein,  Türkiye'de otobüs seyahatinin sıkça tercih edildiğini, her yıl neredeyse 200  milyon kişinin otobüsle seyahat ettiğini söyledi.

Otobüsün, Türkiye'de orta ve uzun mesafe yolculuklarda tercih edilen  en önemli ulaşım şekli haline geldiğine dikkati çeken Schwammlein, "Bu yüzden  pazarın büyüklüğü ve yapısının, hizmetlerimiz için potansiyel bir büyüme fırsatı  sunduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Kamil Koç gibi güçlü bir oyuncuyu satın alarak  Türkiye otobüs pazarına yatırım yapmaya karar verdik. Türkiye'de birçoğu aile  şirketi olarak başlayan otobüs şirketlerinin uzun yıllardır süregelen,  kemikleşmiş bir marka imajı ve itibarı var. Kamil Koç da bu şirketlerden biri.  Şirket 1926'dan beri faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam ediyor ve 60 ilde  yılda 20 milyon yolcu taşıyor." diye konuştu.

Schwammlein, "Kamil Koç'un yerel deneyimi ve bilgi birikimi ile bizim  en yeni teknolojimiz, hizmetlerimiz ve özgün iş modelimizi birleştirerek sadece  Türkiye'deki yolcular için değil, tüm sektör için değer yaratacağımıza  inanıyoruz. Amacımız; herkes için çevreci ve akıllı seyahat imkanı sunmak. Şimdi  bu vizyonu Türkiye'de genişletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisine duydukları güveni anlatan Schwammlein, şunları  kaydetti:

"Bazı çalkantıların olduğunun tabii ki farkındayız ancak biz Türkiye  pazarına çok inanıyoruz. Daha önce farklı ülkelerde pazar lideri olan pek çok  firma satın aldık, ama Kamil Koç şu ana kadar yaptığımız en büyük satın alma. Bu  da Türkiye'ye ve buradaki fırsatlara olan güçlü inancımızı gösteriyor. Bizim  Türkiye'ye yapacağımız yatırımlar konusunda çok uzun vadeli bir vizyonumuz ve  işimizi büyütmek gibi net bir amacımız var. Türkiye'deki pazarın büyüklüğü ve  yapısının, hizmet kapasitemizi genişletmek için eşsiz bir fırsat sunduğunu  düşünüyoruz ki bu da yerel ekonomiye de pozitif katkılar sağlayan geri dönüşlere  yol açacak."

"PAZARA ÖZEL İHTİYAÇLARI ANLAMAYA VE DEĞERLENDİRMEYE ZAMAN AYIRACAĞIZ"

Andre Schwammlein, Avrupa'da düşük ücretlerle bilet satan ve muavin,  atıştırmalık ikramı gibi hizmetleri bulunmayan FlixBus'ın Türkiye'deki hizmet  politikalarına da değindi.

Geleneksel bir iş kolunu yeniden tasarladıklarını belirten  Schwammlein, müşteri ihtiyaçlarını her zaman ön planda tutarken bunu yeni  teknolojiler ve uluslararası bir ekibin girişimci ruhuyla birleştirdiklerini dile  getirdi.

Schwammlein, "Türkiye için vizyonumuz müşteri dostu hüküm ve şartlar,  kolay iptal ve yeniden rezervasyon imkanı, elektronik check-in, FlixBus  uygulamasıyla anlık bildirimler, uygulama içi satın alma, Wi-Fi gibi diğer  ülkelerde müşterilerimize sunduğumuz özgün kalite ve standartları Türkiye'de de  sunmak... Ancak Türkiye'deki seyahatseverlere en iyi ve bütüncül bir seyahat  deneyimi sunmak için hizmetlerimizi nasıl iyileştireceğimize karar vermeden önce  pazara özel ihtiyaçları anlamaya ve değerlendirmeye biraz daha zaman ayıracağız."  dedi.

Her zaman kalite ve fiyat arasındaki en optimal dengeyi oluşturmak  için çaba harcadıklarını vurgulayan Schwammlein, şöyle devam etti:

"Halihazırda otobüslerimizde pek çok standart, yüksek kalite  hizmetlerimiz zaten bulunuyor. Tüm otobüslerimizde ücretsiz Wi-Fi, ekstra diz  mesafesi, tuvalet, birden fazla priz ve bagajlarınız için çokça yer var. Bu  hizmetlerle Türkiye'deki müşterilerimize uygun maliyetlerle en iyi ve kapsayıcı  seyahat deneyimini sunabileceğimize inanıyoruz, ancak ister yeni ister  halihazırda faaliyet gösterdiğimiz pazarlar olsun, iş modelimizi uygularken her  zaman pazarın kendine özgü ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hareket  ediyoruz. Bu yüzden Türkiye'de de seyahatseverlere kusursuz bir rezervasyon ve  seyahat deneyimi sunmak adına müşteri beklentilerini ve pazara özgü ihtiyaçları  doğru analiz edebilmek için zaman ayıracağız."

"TÜRKİYE VE AVRUPA’DAKİ ŞEHİRLERİ BİRBİRİNE BAĞLAMA VİZYONUMUZ VAR"

Andre Schwammlein, ucuz bilet politikasının Türkiye'de de devam edip  etmeyeceği yönündeki soruyu, "Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde temel  önceliğimiz müşterilerimize uygun fiyata muhteşem bir seyahat deneyimi sunmak.  Dinamik fiyatlandırma bizim iş modelimizin önemli bir parçası; ancak biz her  zaman bulunduğumuz ülkedeki yerel kanun ve kurallara uygun hareket  etmeyi önceliklendiriyoruz. Türkiye'deki mevcut regülasyonlar nedeniyle dinamik  fiyatlandırma alanı şu an için oldukça sınırlı. Biz yine de Türkiye'deki  müşterilerimiz için en iyi kalite ve fiyat dengesini yaratmak için çalışacağız.  Türk insanına ülke çapında uygun maliyetli seyahat imkanları sunmayı  amaçlıyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Bu satın almayla Kamil Koç'un, Avrupa'da 28 ülkede ve ABD'de 2 binden  fazla noktada günde 350 bin sefer sunan FlixBus ağının bir parçası haline  geldiğini anlatan Schwammlein, şunları söyledi:

"İlk etapta yerel güzergahları genişletmeye ve Kamil Koç'u teknoloji  platformumuza entegre etmeye odaklanacağız. Bu entegrasyon Almanya'dan gelen  turistlerin tek bir uygulama üzerinden güzergahlarını seçmelerine, bilet  almalarına ve otobüslerimizle kıtalar arası seyahat etmelerine olanak sağlayacak.  Almanya'dan Türkiye'ye direkt bir hattın olup olmayacağı hakkında net bir şey  söylemek için henüz çok erken; ancak Türkiye ve Avrupa’daki şehirleri birbirine  bağlamak gibi bir vizyonumuz elbette var. İlk etaptaki önceliğimiz yerel  güzergahlar olacak. Bununla birlikte Türkiye'deki büyük şehirleri Avrupa'daki  FlixBus KOBİ ailemiz ile bölgedeki şehirlerle bağlamak tabii ki şirket  vizyonumuzla örtüşüyor. Kamil Koç'un zaten halihazırda Yunanistan'a seferleri  bulunuyor. Önümüzdeki süreçte Bulgaristan'a sefer koymak da gündemimizde."

Schwammlein, satın almanın ardından yaşanabilecek işçi azaltımı ya da  ek istihdam konularına ilişkin ise "Bizim önceliğimiz şirketi olduğu gibi  yönetmeye sürdürmek ve bu açıdan yereldeki mevcut ekiple birlikte çalıştığımız  için çok mutluyuz. Türkiye'deki işimizi nasıl geliştireceğimize karar vermeden  önce mevcut durumu analiz etmek için zaman ayıracağız." değerlendirmesinde  bulundu.

"KAMİL KOÇ, HİZMETLERİNİ YENİ BİR SEVİYEYE TAŞIYACAK"

Kamil Koç Genel Müdürü Kadir Boysan ise konuya ilişkin, "Kamil Koç  olarak Türkiye'nin en büyük ve köklü şehirler arası otobüs şirketi olmaktan büyük  gurur duyuyoruz. Neredeyse bir asırlık tarihimiz boyunca yerel pazara değer katan  ve müşteri ihtiyaçlarını her zaman en önde tutan pek çok ilke imza attık. Şimdi  ise FlixBus ile hizmetlerimizi yepyeni bir seviyeye taşımaya ve Türkiye'deki  milyonlarca insanın seyahat etme biçimlerini daha iyiye götürmeye hazırız."  değerlendirmelerinde bulundu.

GEÇEN YIL 45 MİLYON KİŞİ FLİXBUS İLE YOLCULUK YAPTI

Avrupa'da, 2013'den bu yana milyonlarca yolcu için güvenli ve uygun  maliyetli şehirler arası yolculuk imkanı sunan FlixBus, kısa sürede Avrupa'nın  pazar lideri konumuna yükseldi. Geçen yıl hizmetlerini ABD'ye de taşıyan ve  halihazırda Türkiye'nin de dahil olduğu 30 ülkede faaliyet gösteren FlixBus,  sayısı 300'ü aşan küçük ve orta ölçekli paydaşla birlikte çalışıyor.

Geçen yıl Avrupa ve ABD'de 45 milyon seyahatseverin tercihi olan Flixbus, kurulduğu günden bu yana 10 binin üzerinde yeni iş imkanı oluşturdu.




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