Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2,5`ten yüzde 2`ye çekildi.
Kamu alacakları için gecikme zammı oranı düştü
02.10.2019 09:03
Son güncelleme : 02.10.2019 09:03
AA
Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karara göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2 oldu.
Söz konusu oran, yüzde 2,5 olarak uygulanıyordu.
18:05103.877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 105.275
|
|Önceki Kapanış
|: 103.877
|
105.297
En Düşük
103.189
18:055,7278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0033
|Açılış
|: 5,7160
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6380
|
5,7284
En Düşük
5,7122
18:056,2656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1450
|
6,2674
En Düşük
6,2474
18:05271,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,19
|Açılış
|: 271,95
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
272,76
En Düşük
271,26