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Kamu bankalarından İstihdam Odaklı İşletme Kredisi

31.10.2019 13:39

Son güncelleme : 31.10.2019 13:39
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara düşük maliyetli ve uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürünü hayata geçirdi.



AA

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İstihdam Odaklı İşletme Kredisi'ne yönelik ortak bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, ekonominin istikrarlı büyümesi ve gelişmesi için mevcut istihdama, iş gücüne sağlıklı ve sürdürülebilir katkı sağlanması gerektiği vurgulanarak, "Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara 2 yıla varan anapara ödemesiz dönemli, 5 yıla kadar vadeli, uygun koşullarda, düşük maliyetli ve uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürün hayata geçirilmiştir." ifadeleri  kullanıldı.

İstihdam Odaklı İşletme Kredisi'nin "imalat sektörü", "hizmet  sektörü", "devam eden konut projeleri" ve "yurt dışı müteahhitlik sektörü"ne yönelik hazırlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstihdam Odaklı İşletme Kredisi'nden seçilmiş emek yoğun imalat  sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren, en az 10 çalışanı olan ve 3 ay içinde en  az 5 kişi ilave istihdam artışını taahhüt eden müşteriler yararlanabilecek olup,  istihdam artışının kredi vadesi boyunca korunması gerekecektir. İlave istihdam  başına kredi tutarı tekstil ve konfeksiyon için 100 bin lira, diğer imalat sanayi  sektörleri için 200 bin liradır. Söz konusu krediden seçilmiş emek yoğun hizmet  sektörlerinde faaliyet gösteren, en az 10 çalışanı olan ve 3 ay içinde en az 5  kişi ilave istihdam artışını taahhüt eden müşteriler yararlanabilecek olup,  istihdam artışının kredi vadesi boyunca korunması gerekecektir. İlave istihdam  başına kredi tutarı ise 5 bin lira ila 100 bin lira arasında değişecektir."

İNŞAATLARIN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKEN TUTAR KADAR KREDİ KULLANDIRILABİLECEK

Açıklamada, devam eden konut inşaat projelerinde İstihdam Odaklı  İşletme Kredisi'nin kullanılması için gerekli şartlara yer verildi.

Hasılat Paylaşım Yönteminin uygulandığı, piyasa koşullarının bozulması  veya müteahhit firmanın finansmana erişim sorunları yaşaması nedeniyle  tamamlanamayan projelerde, inşaatların tamamlanması için gereken tutar kadar  kredi kullandırılabileceği aktarılan açıklamada, "Sağlanacak finansman kaynağı  ile yaşanması muhtemel istihdam kaybının önüne geçilecek ya da kaybedilen  istihdamın tekrar kazanılması sağlanmış olacaktır. İstihdam odaklı söz konusu  kredi de azami 2 yıla kadar anapara ödemesiz ve 5 yıla kadar vadeli olarak  kullandırılabilecektir." denildi.

Açıklamada, yurt dışında inşaat-taahhüt projesi ihalesi kazanan  müteahhit firmalardan, personel istihdamının en az yüzde 75'inin Türkiye'den  götürülecek iş gücü ile sağlanacağını taahhüt edenlerin İstihdam Odaklı İşletme  Kredisi'nden faydalanabileceği bilgisi verildi.

Bu firmaların ihtiyaç duydukları kesin ve avans teminat mektuplarını  azami binde 5 komisyonla kullanabileceği belirtilen açıklamada, nakit kredilerin  ise üstlendikleri işle ilgili avans alamayan firmalara yurt dışında kazandıkları  ihalenin yüzde 5'ine kadar kullandırılabileceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, bankaların, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra  da ülke ekonomisi ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve firmaların  yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.




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