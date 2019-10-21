Kamu bankaları reel sektöre yeni bir kredi destek paketi hazırlıyor.
Kamu bankalarından yeni destek!
21.10.2019 11:58
Son güncelleme : 21.10.2019 11:58
Kamu bankaları, reel sektöre yeni bir kredi
destek paketi hazırlıyor. Paket, istihdama destek kredisi olarak hazırlanıyor.
10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz
ve vade avantajıyla kredi sağlanacak. Yeni istihdam sağlanması halinde oluşacak maliyeti azaltacak olan kredi paketi, tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat başta olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsayacak.
Yarım kalmış inşaatların tamamlanmasına yönelik destek sağlanacak.
Paketin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklayacak.
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