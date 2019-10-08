İngiltere Mali Araştırmalar Enstitüsü, Avrupa Birliği`nden anlaşmasız şekilde ayrılmasının İngiltere`nin kamu borcunu son 50 yılın en yüksek seviyesine çıkarabileceğini duyurdu.
`Kamu borcu 50 yılın en yükseğine ulaşabilir`
08.10.2019 15:51
Son güncelleme : 08.10.2019 15:51
AA
İngiltere Mali Araştırmalar Enstitüsü'nden (IFS) yapılan açıklamada, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılması halinde ülkenin kamu borçlanma ihtiyacının yılda 100 milyar sterline kadar yükselebileceği, bunun da milli gelirin yüzde 90'ı seviyesine eşit olduğu belirtildi.
Açıklamada, AB'den anlaşmasız şekilde ayrılmasının İngiltere'nin kamu borcunu son 50 yılın en yüksek seviyesine çıkarabileceği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen IFS Direktörü Paul Johnson, "İngiliz hükümeti, şu anda mali çıpası olmaksızın rüzgara kapılmış gidiyor. Anlaşmasız ayrılık durumunda çok dikkatli bir şekilde ekonomiyi desteklemek amacıyla geçici vergi
indirimleri uygulanabilir, kamu harcamalarında artışa gidilebilir." ifadelerini kullandı.
Citibank İngiltere Başekonomisti Christian Schulz da İngiliz ekonomisinin referandum öncesindeki öngörülere kıyasla şu anda 60 milyar sterlin
daha küçük olduğunu belirtti.
Halihazırda İngiltere'nin yıllık kamu borçlanması milli gelirinin yaklaşık yüzde 80'i seviyesinde bulunuyor.
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