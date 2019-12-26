GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Kapasite kullanım oranı azaldı

26.12.2019 10:20

Son güncelleme : 26.12.2019 10:20
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, aralıkta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 77`ye düştü.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1794 iş yeri tarafından aralık ayı İktisadi  Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, aralıkta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 77'ye geriledi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA)  bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 76,9'a ulaştı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:03113.740
Değişim :  0,36% |  410,66
Açılış :  113.514  
Önceki Kapanış :  113.329  
En Yüksek
113.756 En Düşük
113.514
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INFO 6,08 6.080 % 14,93  
QNBFL 128,00 296.192 % 14,70  
BALAT 0,94 78.815 % 9,30  
EGCYH 0,24 53.525 % 9,09  
QNBFB 40,80 1.128.732 % 8,51  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6945 7,7331 % 0,31  
Frank 6,0295 6,0658 % -0,05  
Riyal 1,5778 1,5857 % -0,03  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.503 1.504 4,01  
Altın Gr. 287 287 0,33  
Cumhuriyet 1.897 1.926 31,00  
Tam 1.886 1.934 6,03  
Yarım 912 935 2,92  
Çeyrek 457 468 1,46  
Gümüş.Ons 17,94 17,98 0,19  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,03  
B. Petrol 67,48 67,48 0,21  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru