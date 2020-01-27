İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ocakta bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 75,5`e düştü.
Kapasite kullanım oranı azaldı
27.01.2020 10:24
Son güncelleme : 27.01.2020 10:24
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1784 iş yeri tarafından ocak ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ocakta bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 75,5'e geriledi.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 75,8'e düştü.
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En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
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|Açılış
|: 120.712
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|Önceki Kapanış
|: 122.142
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120.979
En Düşük
120.627
10:085,9442
En Yüksek
|Değişim
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 300,36
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303,79
En Düşük
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|GYHOL
|26,00
|661.024
|% 11,11
|
|ORMA
|5,61
|9.638
|% 10,00
|
|UFUK
|4,12
|140.871
|% 9,87
|
|GRNYO
|1,45
|9.863.587
|% 9,85
|
|KRGYO
|3,14
|3.714.639
|% 9,79
|
|QNBFL
|124,90
|7.369
|% -14,98
|
|BURVA
|18,08
|52.360
|% -14,96
|
|RYSAS
|11,11
|1.262.439
|% -12,79
|
|RYGYO
|9,00
|1.050.345
|% -10,36
|
|EMNIS
|1,59
|6.163
|% -9,66
|
|THYAO
|14,23
|109.923.192
|% -2,13
|
|PETKM
|4,05
|61.666.186
|% -0,49
|
|KRDMD
|2,97
|44.626.775
|% -1,66
|
|GUSGR
|2,77
|43.680.231
|% 0,73
|
|GARAN
|11,82
|35.788.010
|% -1,25
|
|TSKB
|1,30
|26.520.089
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,77
|43.680.231
|% 0,73
|
|PETKM
|4,05
|61.666.186
|% -0,49
|
|KRDMD
|2,97
|44.626.775
|% -1,66
|
|EKGYO
|1,66
|23.759.107
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7365
|7,7753
|% -0,14
|
|Frank
|6,0912
|6,1279
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5786
|1,5866
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.579
|6,73
|
|Altın Gr.
|302
|302
|1,51
|
|Cumhuriyet
|1.990
|2.007
|3,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|17,61
|
|Yarım
|955
|980
|8,52
|
|Çeyrek
|479
|490
|4,26
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,19
|0,05
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|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,01
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|B. Petrol
|58,50
|58,50
|-1,39
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