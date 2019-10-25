İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,4`e yükseldi.
Kapasite kullanım oranı yükseldi
25.10.2019 10:17
Son güncelleme : 25.10.2019 10:17
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren bin 795 iş yeri tarafından ekim ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,4'e çıktı.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) ise bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 76 olarak gerçekleşti.
10:01100.166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -179,75
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.355
En Düşük
100.166
10:015,7716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0063
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,7921
En Düşük
5,7618
10:016,4155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,4006
10:01279,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,50
|Açılış
|: 279,31
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
280,21
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|7,49
|7.490
|% 8,87
|
|BOSSA
|5,20
|226.585
|% 8,56
|
|FRIGO
|10,00
|14.500
|% 6,38
|
|ETILR
|3,65
|10.954
|% 4,89
|
|MMCAS
|0,96
|2
|% 3,23
|
|DARDL
|1,50
|1.536
|% -7,41
|
|BALAT
|0,30
|3.000
|% -6,25
|
|TKURU
|10,80
|2.419
|% -5,35
|
|MAALT
|22,86
|11.659
|% -3,71
|
|BRKO
|0,27
|905
|% -3,57
|
|GARAN
|9,66
|6.563.014
|% -0,41
|
|THYAO
|11,80
|2.825.640
|% -0,08
|
|AKBNK
|7,19
|1.992.608
|% -0,14
|
|IHLGM
|0,77
|1.926.647
|% 0,00
|
|ADBGR
|5,11
|1.824.533
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,77
|1.926.647
|% 0,00
|
|ESCOM
|0,82
|1.561.143
|% 0,00
|
|RYGYO
|1,50
|1.294.241
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,25
|873.820
|% 0,00
|
|GARAN
|9,66
|6.563.014
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3945
|7,4316
|% 0,09
|
|Frank
|5,7940
|5,8289
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5345
|1,5422
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.506
|1,37
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,56
|
|Cumhuriyet
|1.845
|1.873
|10,00
|
|Tam
|1.835
|1.881
|6,46
|
|Yarım
|887
|910
|3,13
|
|Çeyrek
|445
|455
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,05
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,04
|
|B. Petrol
|61,50
|61,50
|-0,17
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