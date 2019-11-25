İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, kasımda bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,2`ye yükseldi.
Kapasite kullanım oranı yükseldi
25.11.2019 10:21
Son güncelleme : 25.11.2019 10:21
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1786 iş yeri tarafından kasım ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, kasımda bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,2'ye çıktı.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 76,7'ye ulaştı.
10:05107.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 816,85
|Açılış
|: 107.193
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|Önceki Kapanış
|: 106.588
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107.442
En Düşük
107.193
10:055,7092
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0045
|Açılış
|: 5,7200
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|Önceki Kapanış
|: 5,7210
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5,7193
En Düşük
5,7038
10:056,2954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0043
|Açılış
|: 6,3050
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|Önceki Kapanış
|: 6,3200
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En Düşük
6,2936
10:05267,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,95
|Açılış
|: 267,68
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|Önceki Kapanış
|: 268,63
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268,88
En Düşük
267,46
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|4,70
|9
|% 14,63
|
|FRIGO
|10,33
|35.163
|% 9,89
|
|METAL
|1,00
|20.222
|% 9,89
|
|MRSHL
|43,38
|3.135.712
|% 9,21
|
|INFO
|4,87
|24
|% 8,22
|
|EGCYH
|0,10
|2.176
|% -9,09
|
|UZERB
|1,46
|7.285
|% -8,75
|
|ISBTR
|22.599,90
|22.600
|% -4,84
|
|HURGZ
|1,52
|587.662
|% -4,40
|
|OYLUM
|4,42
|93.317
|% -3,28
|
|THYAO
|13,74
|54.967.574
|% 0,73
|
|KRDMD
|2,41
|53.737.282
|% 1,69
|
|GARAN
|10,21
|21.917.908
|% 0,89
|
|EREGL
|7,77
|18.954.732
|% 1,83
|
|ASELS
|19,43
|13.333.187
|% 0,88
|
|KRDMD
|2,41
|53.737.282
|% 1,69
|
|IEYHO
|0,42
|6.423.283
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,12
|5.848.314
|% 3,70
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|YKBNK
|2,45
|11.995.962
|% -2,39
|
|THYAO
|13,74
|54.967.574
|% 0,73
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3152
|7,3519
|% 0,04
|
|Frank
|5,7024
|5,7367
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5176
|1,5252
|% -0,09
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.459
|1.459
|-3,42
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|Altın Gr.
|268
|268
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-6,00
|
|Tam
|1.779
|1.823
|0,75
|
|Yarım
|860
|882
|0,36
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,93
|-0,09
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|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|-0,02
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|B. Petrol
|62,62
|62,62
|0,25
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