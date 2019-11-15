Kaplan`dan resesyon açıklaması!















Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, ABD ekonomisinin gelecek yıl bir resesyona girmesini beklemediğini ve güçlü tüketici harcamalarının ABD ekonomisinin potansiyel ters rüzgarların üstesinden gelmesine yardım edebileceği konusunda iyimser olduğunu söyledi.



Sıkı bir istihdam piyasası ve güçlü tüketici harcamalarının işletme yatırımlarında yavaşlama, zayıf imalat ve global bir yavaşlamanın ortaya koyduğu aşağı yönlü risklere karşı koymakta olduklarını belirten Kaplan, "Tüketim oldukça iyi durumda. Bu, ekonomi için büyük bir destek ve 2020'de büyüme cansız olsa bile bir resesyon beklemiyorum" diye konuştu.



Kaplan, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2 civarında büyümesini beklediğini de ifade etti.