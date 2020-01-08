Genel Sağlık Sigortası sistemine prim borcu olan vatandaşlar, yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecek.
Karar verildi! Yıl sonuna kadar hizmet alınabilecek
08.01.2020 10:04
Son güncelleme : 08.01.2020 10:05
AA
4736 Sayılı Kanun'un 1'inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitiyle ilgili Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, GSS sistemi kapsamında olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak vatandaşlara ve bakmakla yükümlü yakınlarına, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanelerinde) 31 Aralık 2020'ye kadar sağlık hizmeti verilecek.
Söz konusu kararla ilgili ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, döner sermaye ödemeleri ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkili olacak.
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|139.047.875
|% 0,00
|
|DURDO
|15,65
|1.583.839
|% 0,00
|
|BNTAS
|2,37
|62.906.700
|% 0,00
|
|GARAN
|10,63
|252.208.761
|% 0,00
|
|IPEKE
|9,15
|328.688.604
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,77
|139.047.875
|% 0,00
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|% 0,00
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|ALBRK
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|% 0,00
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|EKGYO
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|% 0,00
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|KRDMD
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|263.007.957
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,87
|345.955.130
|% 0,00
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|Alış
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|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,8269
|7,8662
|% 0,19
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|Frank
|6,1366
|6,1735
|% 0,17
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|Riyal
|1,5885
|1,5965
|% 0,06
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.594
|1.594
|22,21
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|Altın Gr.
|306
|307
|4,62
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|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|-10,00
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|Tam
|1.989
|2.038
|-10,89
|
|Yarım
|961
|986
|-5,27
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|Çeyrek
|482
|493
|-2,64
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|Gümüş.Ons
|18,58
|18,61
|0,22
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|Gümüş Gr.
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|3,58
|0,05
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