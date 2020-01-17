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Karşılıksız çekte bankaların ödemekle yükümlü olduğu tutar değişti

17.01.2020 09:05

Son güncelleme : 17.01.2020 09:21
Bankaların karşılığının bulunmaması halinde her bir çek yaprağı için ödemekle yükümlü olduğu çek bedeli eşiği 2,030 TL`den 2,125 TL`ye çıkarıldı.



REUTERS

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Merkez Bankası tebliğine göre; muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için; karşılığının hiç bulunmaması halinde, çek bedeli 2,125 TL veya üzerinde ise 1,630 TL, çek bedeli bu eşiğin altında ise çek bedelinin tamamını ödeyecek. Bu eşik daha önce 2,030 TL olarak uygulanıyordu.

Tebliğin geçici 2. maddesinde yapılan değişikle ise bu tebliğin yayımı tarihinden önce bastırılan çeklerden ötürü muhatap bankanın, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için ödemekle yükümlü olduğu miktar 1,255 TL'den 1,345 TL'ye çıkarıldı.

Düzenlemeye göre bankalar, ibraz edilen çekin kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için 1,345 TL'ye tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlü olacaklar. Düzenleme 30 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.
 
 





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