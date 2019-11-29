AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi`nin yüzde 0,75 artmasını bekliyor.
Kasım ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
29.11.2019 15:14
Son güncelleme : 29.11.2019 15:14
AA
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Aralık Salı günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi,14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,75 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,24, en yüksek yüzde 0,96 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 11,99 olarak belirlendi. Yıl sonu enflasyon beklentilerinin en düşüğü yüzde 10,70, en yükseği yüzde 12,52 oldu.
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,75) göre, bir önceki ay yüzde 8,55 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,97'ye çıkacağı hesaplanıyor.
Enflasyon ekimde bir önceki aya göre yüzde 2 artış göstermişti.
14:59106.942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -184,02
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.670
En Düşük
106.933
14:595,7538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0067
|Açılış
|: 5,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7620
|
5,7671
En Düşük
5,7399
14:596,3305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0165
|Açılış
|: 6,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3528
En Düşük
6,3210
14:59269,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,67
|Açılış
|: 269,41
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,51
En Düşük
268,79
BIST En Aktif Hisseler
|FLAP
|3,96
|118.722.240
|% 14,12
|
|BJKAS
|2,87
|148.441.448
|% 13,89
|
|QNBFL
|62,90
|4.903.723
|% 13,33
|
|DMSAS
|3,09
|35.648.693
|% 10,75
|
|EGCYH
|0,11
|74.274
|% 10,00
|
|HUBVC
|14,00
|2.710.761
|% -7,22
|
|UTPYA
|4,56
|17.099.685
|% -4,00
|
|ARENA
|6,48
|1.612.076
|% -4,00
|
|AYCES
|8,27
|582.737
|% -3,84
|
|DERAS
|2,86
|15.674.231
|% -3,70
|
|THYAO
|13,70
|823.447.802
|% -0,87
|
|GARAN
|10,13
|264.504.558
|% 0,40
|
|EREGL
|8,01
|235.796.487
|% 1,78
|
|KRDMD
|2,37
|194.569.816
|% -0,42
|
|BJKAS
|2,87
|148.441.448
|% 13,89
|
|KRDMD
|2,37
|194.569.816
|% -0,42
|
|GSRAY
|1,91
|115.952.506
|% 4,37
|
|THYAO
|13,70
|823.447.802
|% -0,87
|
|BJKAS
|2,87
|148.441.448
|% 13,89
|
|TSPOR
|2,01
|88.591.506
|% 4,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3966
|7,4337
|% -0,24
|
|Frank
|5,7294
|5,7639
|% -0,22
|
|Riyal
|1,5295
|1,5371
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.457
|-1,76
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-4,00
|
|Tam
|1.779
|1.823
|-3,92
|
|Yarım
|860
|882
|-1,90
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,95
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,98
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,92
|62,92
|-0,36
|