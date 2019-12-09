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Kasımda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde

09.12.2019 10:10

Son güncelleme : 09.12.2019 10:29
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi ile indirgendiğinde, kasımda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde sağlandı.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin "finansal yatırım  araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, kasımda en yüksek aylık reel getiri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile  indirgendiğinde yüzde 5,25, Tüketici  Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,77 ile BIST 100  endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma  Senetleri (DİBS) yüzde 5,07, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,96 yatırımcısına  kazandırırken, avro yüzde 0,82,  dolar yüzde 0,89, külçe altın yüzde 2,38 ile  yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 4,59, mevduat  faizi (brüt) yüzde 0,50 ile yatırımcısına kazandırdı.

DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,24,  TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,80 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri  sağlayan yatırım aracı oldu. Külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,12,  TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,20 ile yatırımcısına en çok kaybettiren  yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

YILLIK EN ÇOK DİBS KAZANDIRDI

6 aylık değerlendirmeye göre DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde  33,74, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24,88 ile yatırımcısına en yüksek  kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde avro,   Yİ-ÜFE ile  indirgendiğinde yüzde 5,07, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11,36 ile  yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak belirlendi.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde DİBS,  Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,23, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,98  ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Diğer taraftan, avro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,18, TÜFE ile  indirgendiğinde ise yüzde 5,87 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı  olarak kayıtlarda yer aldı.




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