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Kasımda getiri şampiyonu borsa oldu

02.12.2019 11:56

Son güncelleme : 02.12.2019 11:56
Küresel piyasalarda azalan belirsizlikler ve ticaret görüşmelerindeki iyimser hava kasımda pay piyasalarına değer kazandırırken, BIST 100 endeksi de yüzde 8,6 yükselerek en çok kazandıran yatırım aracı oldu.



AA

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinden gelen olumlu haber akışı, Brexit belirsizliğinin ortadan kalkması ve azalan jeopolitik riskler, küresel pay piyasalarını kasımda yukarı yönlü destekledi.

Küresel bazda pay piyasaları kasımda değer kazanırken, BIST 100  endeksi de aylık bazda yüzde 8,6 yükselerek 106.903 puan oldu. Böylece BIST 100  endeksi, Mart 2018'den bu yana en yüksek aylık kapanışını gerçekleştirdi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 37,38'le bilişim, tek kaybettiren ise yüzde 0,16'yla ticaret oldu. Bankacılık endeksi yüzde 10,33  ve holding endeksi yüzde 8,37 değer kazandı.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay gerçekleştirdiği görüşmenin iki ülke arasındaki ilişkilere olumlu yansıdığını, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım söyleminden vazgeçmesi ile BIST 100 endeksinin 108.142 ile son 19 ayın zirvesini gördüğünü belirtti.

Endeksteki yükselişte jeopolitik risklerdeki azalmanın yanı sıra  teknik açıdan Türk varlıklarının cazip fiyatlarda bulunmasının da etkili olduğunu  ifade eden analistler, bugün İngiltere'de başlayacak ve 4 Aralık'a kadar devam  edecek NATO Liderler Toplantısı'ndan gelecek haber ve açıklamaların yerel  varlıklar üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

GRAM ALTININ FİYATI YÜZDE 2,7 DÜŞTÜ

Doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmasına  paralel dolar/TL de kasımda yüzde 0,62'lik artış gösterdi. Kasım ayını 5,7492  seviyesinden kapatan dolar/TL, ay içinde 5,68-5,80 bandında hareket etti.

Avro/TL ise kasımda 6,29-6,40 bandında hareket ederken, aylık bazda  yüzde 0,63 değer kaybetti.

Analistler, küresel bazda artan risk iştahının altın fiyatlarında  aşağı yönlü hareketin ana nedenlerinden biri olduğunu, ABD ile Çin arasında  sürdürülen ticaret görüşmelerine dair olumlu haber akışının da fiyatlardaki  düşüşü desteklediğini söyledi.

Ons altının yüzde 3,2 ile Haziran 2018'den bu yana aylık bazdaki en  yüksek düşüşünü gerçekleştirdiğini anımsatan analistler, buna paralel gram  altının da değer kaybettiğini ve kasımda gram altının yüzde 2,7'lik azalışla  270,5 liraya gerilediğini kaydetti.

BIST 100'DE SIRADAKİ HEDEFLER 108 BİN VE 115 BİN SEVİYELERİ

Analistler, Türkiye özelinde azalan risk algısı ile kredi  derecelendirme kuruluşlarının olumlu değerlendirmeleri sonucu Türk varlıklarına  talebin arttığını, bunun da pay piyasalarındaki yükselişin temel nedenlerinden  biri olduğunu vurguladı.

BIST 100 endeksinin, teknik açıdan daha önce 106.000 direncini  kırmasının oldukça uzun sürdüğüne işaret eden analistler, bu seviyenin üzerinde  üzerinde yapılan günlük ve haftalık kapanışlarda sırasıyla 108.000 ve 115.000  seviyesinin izleneceğini söyledi.

Analistler, hem fiyat/kazanç hem de piyasa değeri/defter değeri  (PD/DD) oranlarının yüksek potansiyel getiriye işaret etmesinin TL varlıkları  cazip kıldığını belirterek, ekimde yaklaşık 530 milyon dolarlık hisse senedi  satan yabancıların kasım ayının ilk 3 haftasında 419,1 milyon dolarlık alım  gerçekleştirdiğini bildirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü  (OECD) ve Dünya Bankası gibi kurumların büyüme başta olmak üzere Türkiye  ekonomisine ilişkin beklentilerini olumlu yönde revize ettiğini anımsatan  analistler, kredi derecelendirme kuruluşlarının olumlu revizyon ve  değerlendirmeleriyle de endekste yukarı yönlü kırılmanın tetiklendiğini kaydetti.

BAZI YATIRIMCILAR GÜVENLİ LİMANLARI TERK ETTİ

Artan risk iştahına paralel ABD 10 yıllık tahvil faizleri yaklaşık 9  baz puan yükseldi. Böylece yükselişini üçüncü aya taşıyan ABD 10 yıllık tahvil  faizleri, kasım ayını yüzde 1,7740'tan tamamladı. Alman 10 yıllık devlet  tahvillerinin getirisi ise yükselişini üçüncü aya taşıyarak eksi 36 baz puan  seviyelerine çıktı.

Türkiye'de ise 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi kasımda yüzde  14,06'yı görmesine karşın kasım sonunda yüzde 12,14'e gerileyerek üst üste üç  aydır gerilemiş oldu. Analistler, azalan jeopolitik riskler ve makroekonomik  verilerdeki iyileşmenin tahvil faizindeki harekette etkili olduğunu kaydetti.

Küresel çapta merkez bankalarının "bekle ve gör" duruşunu  benimsediklerini göstermelerine karşın yılın geri kalan bölümüne kıyasla görece  daha olumlu bir havanın hakim olduğunu belirten analistler, bu yüzden kasımda  görece riskli varlıkların, güvenli addedilen varlıklardan daha iyi performans  gösterdiğini bildirdi.

Analistler, tahvil piyasalarında artan risk iştahının etkilerinin gözlemlendiğine işaret ederek, ekim sonunda 13,4 trilyon dolar civarında olan  negatif getirili borç miktarının, kasımda yüzde 7,5 azalışla 12,4 trilyon dolara gerilediğini söyledi.

Tahvil getirilerindeki artışın düşen risk algısından ileri geldiğini vurgulayan analistler, yatırımcıların iyimser ortamdan faydalanarak güvenli liman  olarak bilinen altın ve tahvillerden ziyade pay piyasalarında yatırım yaptığını  ifade etti.




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