Yetkili gümrük müdürlüklerine bağlı geçici depolama yerlerine konulup tescil işlemleri yapılan özel fatura kapsamı malların transit olarak taşınıp başka bir sınır gümrük kapısından fiilen yurt dışına çıkarılmasıyla özel fatura onaylanmış sayılacak.
KDV Genel Uygulama Tebliği`nde değişiklik
08.11.2019 09:21
Son güncelleme : 08.11.2019 09:21
AA
Hazine ve Maliye Bakanlığının "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle KDV kapsamında özel fatura uygulamasıyla ilgili değişiklik yapıldı.
Buna göre, özel fatura onaylamaya yetkili gümrük müdürlüklerine bağlı geçici depolama yerlerine konulan ve gümrük mevzuatı çerçevesinde tescil işlemleri yapılan özel fatura kapsamı malların transit rejimde taşınarak başka bir sınır gümrük kapısından fiilen yurt dışına çıkarılmasıyla özel fatura onaylanmış kabul edilecek.
Özel fatura, Türkiye'de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı yapılan teslim ve satışlarda (bavul ticareti) düzenleniyor.
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|YYAPI
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|43.999.661
|% 2,17
|
|YGYO
|0,49
|42.688.242
|% 4,26
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
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|% 0,08
|
|Frank
|5,7601
|5,7948
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5293
|1,5370
|% 0,08
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.469
|1.470
|1,50
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,32
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
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|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
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|Gümüş.Ons
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|-0,10
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