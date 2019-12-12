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KGF`den 715 bin işletmeye 320 milyar lira kefalet

12.12.2019 11:52

Son güncelleme : 12.12.2019 11:52
Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli, bugüne kadar Hazine destekli kefalet sisteminden 715 bin işletmenin yararlandığını ve reel sektörün kullandığı 367 milyar liralık krediye 320 milyar lira kefalet sağladıklarını belirterek, "Sadece 2019 yılında 168 bin işletmenin 73 milyar liralık kredisine yaklaşık 59 milyar liralık kefalet verdik" dedi.



AA

Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli, AA muhabirine, KGF'nin bu yılki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

KGF'nin, kuruluşundan 2016 yılı başına kadar uzun başvuru değerlendirme süreçleri sonucu 24 bin KOBİ'ye yaklaşık 1,8 milyar lira kefalet verdiğini ifade eden Gergerli, o dönem sistem paydaşlarının eleştirisine maruz kaldıklarını ve değişim-dönüşüm süreci başlattıklarını söyledi.

Sistem doğru kurgulandığında ortaya çıkan sonuçların 2017 yılı büyüme  rakamlarına da yansıdığına işaret eden Gergerli, dönüşüm sonrası oluşan  sinerjinin KGF'ye ivme kazandırdığını dile getirdi. KGF işlemlerinde hızı  sağlayan en önemli etkenlerden birinin reyting sistemi olduğuna dikkati çeken  Gergerli, aynı insan kaynağıyla sistemi değiştirerek çok farklı noktalara  ulaştıklarını anlattı.

Gergerli, "Bugüne kadar Hazine destekli kefalet sisteminden 715 bin  işletme yararlandı ve reel sektörün kullandığı 367 milyar liralık krediye 320  milyar lira kefalet sağladık. Öz kaynaklarımızdan ise 35 bin işletmenin 11 milyar  liralık kredisine 9 milyar liralık kefalet verdik. Sadece 2019 yılında 168 bin  işletmenin 73 milyar liralık kredisine yaklaşık 59 milyar liralık kefalet  sağladık." diye konuştu.

DESTEKLERDE ASLAN PAYI TİCARET SEKTÖRÜNE

KGF desteklerinden bugüne kadar en yüksek payı yüzde 41,9 ile ticaret  sektörünün aldığını belirten Gergerli, yüzde 34,9 ile de imalat sanayisinin  zirveyi zorladığını bildirdi. Gergerli, bu yıl toplam kefalet tutarı içinde de  yaklaşık yüzde 40 payla ticaret sektörünün ilk sırada geldiğini, yüzde 39'luk  payla da imalat sektörünün ikinci sırada yer aldığını ifade etti.

İhracatçılara sağladıkları yüzde 100 kefalet desteğine de yoğun talep  geldiğini söyleyen Gergerli, "Bugüne kadar ihracatçılara yaklaşık 54 milyar lira  kredi desteği verdik. Sağladığımız kefalet desteğinin yaklaşık yüzde 77'si KOBİ  kredilerine verilen kefaletlerden oluşuyor. Kefaletlerin ortalama tutarı ise 450  bin lira civarında." dedi.

Gergerli, kredi garanti fonlarının, gelişmiş ve gelişmekte olan  ekonomilerin büyümesi ve kalkınması için en önemli mekanizmalardan biri olduğuna  işaret ederek, Güney Kore ve Japonya'nın ekonomik kalkınmada, Batı'dan farklı iki  model olarak öne çıktığını belirtti.

Japon bankacılık ve kredilendirme sisteminin araştırmalara konu  edilecek nitelikte olduğunu dile getiren Gergerli, "Japonya'yı dünyanın en büyük  3'üncü ekonomisi yapan, kurumsallaşmış ekonomik sistemlerin bir parçası olan  Japon Kredi Garanti Sistemi'ni inceledim ve okuyucularla modelin tüm  bileşenlerini paylaşabilmek için 'Japonya Ekonomisinin Gizli Gücü' kitabını  yazdım." dedi.




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