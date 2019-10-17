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Kısa vadeli dış borç 120,7 milyar dolar oldu

17.10.2019 10:59

Son güncelleme : 17.10.2019 10:59
Kısa vadeli dış borç stoku, ağustosta geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 5,4 artarak 120,7 milyar dolar oldu.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2019  dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ağustosta 2018 sonuna kıyasla kısa vadeli dış borç stoku  yüzde 5,4 artarak 120,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar  kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,1 artarak 57,2 milyar dolara, diğer  sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 11 yükselerek 57,1 milyar dolara  ulaştı.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, ağustosta  2018 sonuna göre yüzde 14,7 azalarak 9,5 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde  banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 8,7 artışla 20,6  milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 5 yükselişle 13,7  milyar dolara çıktı. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları ise yüzde  4,4 azalışla 13,4 milyar dolara düştü.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, ağustosta 2018  sonuna göre yüzde 2,9 artarak 41 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 91,4 MİLYAR DOLAR

Borçlu bazında incelendiğinde, ağustosta 2018 sonuna göre tamamı kamu  bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu yüzde 1,9 artarak 22,9  milyar dolar oldu. Bu dönemde, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 6,1 artarak 91,4 milyar dolara çıktı.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki  parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar ağustosta geçen yıl sonuna kıyasla  yüzde 4,6 azalarak 46,3 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar  yüzde 12,9 artarak 73,9 milyar dolar oldu.

Geçen yılın sonunda 99 milyon dolar düzeyinde bulunan kısa vadeli  tahvil ihraçları yüzde 8,1 azalarak ağustos sonu itibarıyla 91 milyon dolara  geriledi. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 487 milyon  dolar düzeyinde gerçekleşti.

Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 50,4'ü  dolar, yüzde 30,8'i avro, yüzde 13,1'i TL ve yüzde 5,7'si diğer döviz  cinslerinden oluştu.

Aynı dönemde orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha  az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli  dış borç stoku 172 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 19,5  milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı  şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında  değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18,4, Merkez  Bankası'nın yüzde 3,7,  özel sektörün ise yüzde 77,9 paya sahip olduğu gözlendi.




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