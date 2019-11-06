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Kişi başına 16 bin 480 lira tasarruf ettik

06.11.2019 11:26

Son güncelleme : 06.11.2019 11:26
Türkiye`de tasarruf mevduatları, yılın 9 ayında 2018`in aynı dönemine göre yüzde 14,8 artarak 1 trilyon 351,4 milyar liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 16 bin 480 lira oldu.



AA

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık  Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de tasarruf mevduatları, eylül sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,8 arttı ve 1 trilyon 351 milyar 431 milyon 439 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl için nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye'de, böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 16 bin 480 lira olarak hesaplandı. Bu rakam 2018'in  ocak-eylül döneminde 14 bin 359 lira düzeyinde bulunuyordu. Bu da geçen bir yıllık süreçte Türkiye'de vatandaşın tasarrufunun ortalama 2 bin 121 lira arttığını ortaya koydu.

TASARRUFTA ANKARA İKİNCİLİĞİ MUĞLA'YA KAPTIRDI

Türkiye'de 16 bin lirayı aşan kişi başı tasarrufların İstanbul'da, eylül sonu itibarıyla 37 bin 964 lira düzeyinde bulunduğu görüldü. İstanbul, bu  rakamla kişi başına en yüksek tasarruf edilen kent oldu.

İstanbul'un ardından en yüksek kişi başına tasarruf edilen kentler 24  bin 427 lirayla Muğla, 24 bin 264 lirayla Ankara, 21 bin 666 lirayla İzmir, 19  bin 270 lirayla Antalya olarak sıralandı. Böylece 5 kentte kişi başı tasarruf  miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu 5 ilin yanı sıra Tunceli, Yalova, Uşak, Denizli, Aydın,  Edirne, Eskişehir, Balıkesir, Kırklareli, Trabzon, Bursa, Isparta, Nevşehir,  Zonguldak, Çanakkale, Mersin, Kırşehir, Adana, Aksaray, Tekirdağ, Kocaeli,  Burdur, Hatay, Bartın, Erzincan, Kayseri, Karabük ve Bolu olmak üzere toplam 34  ilde kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı.

Öte yandan kişi başı tasarruf mevduatı büyüklüğünde yıllardır  İstanbul'un hemen ardında yer alan Ankara'nın, ikincilik pozisyonunu Muğla'ya  kaptırması dikkati çekti.

Kişi başı tasarruf miktarı açısından son sırada ise 2 bin 156 lirayla  Şırnak yer aldı. Şırnak'ın ardından vatandaşın en az tasarruf ettiği kent 2 bin  213 lirayla Muş ve 2 bin 231 lirayla Ağrı oldu.

EN YÜKSEK TASARRUF İSTANBUL'DA

Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 42,3'ü İstanbul'da  birikti. 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, 2019'un  ocak-eylül döneminde toplam 572 milyar 27 milyon 350 bin liralık tasarruf  mevduatı toplandı.

Geçen yılın 9 ayı itibarıyla 511 milyar 559 milyon 144 bin liralık  tasarruf mevduatı bulunan İstanbul'da, geçen bir yıllık süreçte biriken tutar  yüzde 11,8 artmış oldu.

Tasarruf mevduatı miktarında İstanbul'u, 133 milyar 550 milyon 398 bin  lirayla Ankara ikinci, 93 milyar 609 milyon 110 bin lirayla İzmir üçüncü, 46  milyar 755 milyon 86 bin lirayla Antalya dördüncü sırada yer aldı.

Miktar açısından Türkiye'de en düşük tasarruf mevduatının bulunduğu  kentlerde başı 408 milyon 605 bin lirayla Bayburt çekti. Bayburt'u 481 milyon 230  bin lirayla Ardahan, 553 milyon 853 bin lirayla Kilis, 648 milyon 745 bin lirayla  da Hakkari takip etti.




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