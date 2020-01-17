KOBİ’ler büyümek için sunulan teşviklerden daha çok yararlanmalı

KOBİ Destek Toplantıları ile esnafa, işletmelere ve sektöre yatırım yapmak isteyen girişimcilere verilen destekleri paylaşılmaya devam ediyor.
2016 yılından bu yana devam eden ve 24.’sü Konya’da düzenlenen toplantıda Türk ekonomisinin yapı taşı olan KOBİ’lere sağlanan finans imkânları anlatıldı. TOSYÖV’ün DenizBank sponsorluğunda; Kredi Garanti Fonu A.Ş., Konya
Sanayi Odası ve Konya Ticaret Odası iş birliğinde ve Makine İhracatçılar Birliği, LOGO
Yazılım çözüm ortaklığında düzenlediği toplantı geniş katılımla 16 Ocak tarihinde gerçekleştirildi.
“Yatırımlarını iyi planlayan ve finansal kaynaklarını iyi yönetmeyi bilen firmalar başarılı olacak”
Toplantıda konuşan DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız KOBİ’lerin doğru finansal modelle geleceğe yol almaları için odalar ve meslek birlikleri ile iş birliği yapmaya önem verdiklerini belirtirken; ”Bankacılığı kaynakların akılcı ve adil dağılımını sağlayan bir kamu görevi olarak görüyor ve bunu gerçekleştirmek için Türkiye’yi adım adım gezerek KOBİ’lerimizi bilgilendirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Ekonomiyi takip eden, yatırımlarını iyi planlayan ve finansal kaynaklarını iyi yönetmeyi bilen firmaların başarılı olacaklarını söyleyen Kulaksız; “KOBİ’lerimizin istihdam içerisindeki payı gelişmiş ülkelerin ortalamasının üzerinde yer almasına karşın toplam krediden aldıkları pay daha düşük kalıyor. KOBİ’lerimizin kendileri için sunulan hizmetlerden, teşviklerden, finansal projelerden haberdar olmaları ve gelişimleri için bu fırsatlardan yararlanmalarını arzu ediyoruz. Bu alanda el birliğiyle farkındalık yaratabilirsek KOBİ kredilerinin payı yüzde 24’lerden, Avrupa ve Amerika’da olduğu gibi yüzde 30’lara çıkabilir” dedi.
KOBİ ve Girişimcilere Destek Sağlayanlar Paneli düzenlendi
Toplantıda ayrıca KOSGEB Eski Başkanı Hilmi Develi moderatörlüğünde “KOBİ ve Girşimcilere Destek Sağlayan Kuruluşlar” paneli düzenlendi. Panele DenizBank Orta Anadolu Bölge Müdürü Cem Turgut Gelgör, TİM Strateji, İnovasyon ve Girşimcilik Şube Şefi Gökhan Ezgin, KOSGEB Konya Müdürü İsmail Özdemir, TOSYÖV Genel Sekreteri Dr. Mehmet Cevdet Baykal, Türk Eximbank Konya Şube Müdürü Murat Pekmezci, LOGO Yazılım Satış Müdürü Okan Erol ve KGF A.Ş. Konya Şube Müdür Yardımcısı Veli Doğan konuşmacı olarak katılırken, KOBİ’lere yönelik çalışmalarından bahsettiler.